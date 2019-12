Lieder zu großer Geschichte zusammenführen

Röttingen.Der Projektchor unter der Leitung von Sylvia Baumann startet ab 8. Januar 2020 ein neues, spannendes Chorprojekt. Die Leiterin und Sängerin hat erst kürzlich ihr erstes Debüt-Album „Highperformerin“ veröffentlicht, nun lädt sie alle interessierten Sängerinnen und Sänger ein, ihre selbstgeschriebenen Lieder als Chorversion einzuüben und am Ende sogar als Musical aufzuführen.

„Chorprojekte waren die letzten Jahre schon mein ausgeprägtes Hobby“, erzählt die Projektchorleiterin freudestrahlend, die schon etliche Projekte in der Pfarreiengemeinschaft TauberGau ins Leben rief. „Die eigenen Lieder zu einer großen Geschichte zusammenzuführen, ist für mich eine besondere Herzenssache. Als ich mein Album im Herbst das erste Mal in den Händen hielt und anhörte, wusste ich, dass alle Stücke mit den jeweiligen Lebensthemen so viele Menschen betreffen, dass es sich lohnt, diese auch mit einer größeren Besetzung aufzuführen.“

Großer Anklang

Kurzerhand traf sich Baumann mit ihrem bisherigen Organisationsteam, stellte ihre Idee vor und stieß auf großen Anklang. Nicole Sambeth bot sich sofort an, ein Regiebuch mit zu entwerfen und sich bald auf die Suche nach Schauspieler zu machen, die dann eine Geschichte, wie sie das Leben schreibt, zwischen den Liedvorträgen präsentieren. Alle Texte sind deutsch, die Lieder sind in unterschiedliche Genres einzuteilen.

„Vor allem viele Männer sind willkommen, mitzumachen, damit die vierstimmigen Arrangements die entsprechende Fülle bekommen“ so die Chorleiterin. Für dieses und zukünftige Projekte hat sich das derzeitige Organisationsteam nun dazu entschlossen, einen gemeinnützigen Verein „Projektchor Sylvia Baumann“ zu gründen. Sylvia Baumann ist selbst Vorsitzende, ihre Stellvertreterin Heike Seibert, Doreen Rudolph Schriftführerin, Yvonne Pflüger Kassenwart, Marina Herwarth stellvertretende Kassenwartin, Beisitzer sind Nicole Sambeth und Regina Tschall.

Die Informationsveranstaltung und zugleich Anmeldeabend ist für alle interessierten Sängerinnen und Sänger sowie Schauspielerinnen ns Schauspieler am Mittwoch, 8. Januar, um 19.30 Uhr in der Kinderturn-Mehrzweckhalle, Lagerweg 1 in Röttingen.

Dies wird dann auch der zukünftige Proberaum sein, den der in Gründung befindliche Chorverein von der Stadt Röttingen kostenfrei nutzen darf.

