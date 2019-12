Lieder vom „Licht im Dunkel“

Brettheim.In der Festhalle Brettheim findet am Samstag, 14. Dezember um 20 Uhr das Weihnachts-Poporatorium „Licht im Dunkel“ von Gerhard Schnitter mit dem Projektchor Time To Sing aus dem Großraum Stuttgart statt. „Licht im Dunkel“ ist eine moderne Auseinandersetzung mit Weihnachten. Eine „Gerichtsverhandlung“ soll klären, ob Weihnachten nur ein Betrug ist, den die Menschen seit Jahrhunderten einfach geglaubt haben, oder ob es doch einen Grund zum Feiern gibt. Zwei „Anwälte“ vertreten ihre gegensätzlichen Positionen. Songs für Chor und Solisten und Weihnachtslieder, in moderne Sounds verpackt, mischen sich ein. Auch die Zuhörer können gelegentlich mitsingen. pm

