Letzte Führung plus Träumereien

Rothenburg.Saisonende: Am Sonntag, 13. September, 13 Uhr startet in der Tagungsstätte Wildbad die letzte „Park-Pittoresk“-Führung in diesem Jahr. Gemeinsam mit Rothenburger Stadt- und Gästeführern begeben sich die Teilnehmer auf einen etwa einstündigen Rundweg durch den weitläufigen Park des Hauses. Der Spaziergang führt teilweise auch über schmale, verwunschene Wege. Deshalb ist festes Schuhwerk ratsam.

