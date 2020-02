Lehrer fühlen sich im Regen stehen gelassen

Wolpertshausen.Für Qualität in der Bildung – doch nicht zum Nulltarif: Unter dieser Überschrift verabschiedeten rund 300 Lehrerinnen und Lehrer aus dem Zuständigkeitsbereich des Schulamtes Künzelsau bei der Personalversammlung in Wolpertshausen (Landkreis Hall) eine Resolution. Darin stellen die Pädagogen, die an Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie Schulkindergärten unterrichten, vier Kernforderungen auf.

Zuallererst beklagen die Lehrer einen eklatanten Personalmangel. „Die Versorgung der Schulen mit Lehrkräften ist seit Jahren so knapp, dass die Schulleitungen mit den vorhandenen Lehrkräften den Unterrichtsalltag kaum oder gar nicht mehr aufrechterhalten können“, heißt es in der Resolution. Die vorhandenen Lehrer würden durch den Personalmangel überproportional stark belastet. Künftig müsse es wieder möglich sein, Fortbildungen zu besuchen, Elternzeit zu nehmen, in Mutterschutz zu gehen oder krank zu sein, ohne dass deswegen der Unterricht ausfalle.

Es brauche regelmäßige, professionelle Bedarfsprognosen und vor allem mehr Lehramts-Studienplätze. Laut der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) wollen derzeit nur 26 Prozent aller Lehrkräfte bis zur gesetzlichen Altersgrenze arbeiten, weshalb mit dem Ausbau der Altersermäßigung dringend ein Anreiz geschaffen werden müsse. Zweite Kernforderung ist die nach mehr Zeit für Dinge, die die Qualität des Bildungssystems verbessern sollen.

„Mehr Zeit für unsere Schüler“ lautet die dritte Forderung. Nur so könne man individuell auf die Stärken der Mädchen und Jungen eingehen. Zudem brauche es bei der Inklusion von lernschwächeren Schülern das Zwei-Pädagogen-Prinzip.

Die vierte und letzte Kernforderung: „Wir haben mehr Wertschätzung verdient.“ So fordern die Lehrer in ihrer Resolution statt bisher A12/E12 die höheren Besoldungsstufen A13/E13 sowie „zahlenmäßig ausreichende und motivierende Beförderungsmöglichkeiten“. Für die nicht verbeamteten Lehrkräfte fordert die GEW gleiche Bezahlung.

Als Hauptverantwortliche für die Bildungsmisere sehen viele Lehrer Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Seit sie 2016 die Amtsgeschäfte übernahm, habe sie bestehende Strukturen zerstört, ohne dass Nachfolgeinstitutionen effektiv arbeiten würden.

Eisenmanns Initiative zur Stärkung der Schulqualität verlaufe aufgrund des fehlenden Personals im Sande, heißt es aus dem Vorstand des GEW-Bezirksverbandes. Die Ministerin müsse einsehen, „dass Qualität nicht zum Nulltarif zu haben ist“. Neue Bildungspläne und Umsetzungsvorschriften würden die Lehrer vor schier unlösbare Herausforderungen stellen. „Im Broschürenherausgeben ist Susanne Eisenmann super“, drückt es die stellvertretende GEW-Bezirksvorsitzende Daniela Weber sarkastisch aus. Viele Pädagogen hätten das Gefühl, dass ständig „Druck von oben nach unten“ weitergegeben werde.

Damit ein Lehramtsstudium wieder interessanter werde, empfehlen die GEW-Verantwortlichen auch eine Lockerung des Numerus clausus. Derzeit sei noch ein Einser-Abitur Voraussetzung.

Zwei Versammlungen folgen

Der Schulamtsbereich Künzelsau umfasst die drei Landkreise Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Main-Tauber. Nach der Personalversammlung in Wolpertshausen finden am 3. März in Kupferzell und am 17. März in Lauda-Königshofen weitere Versammlungen statt. Das Staatliche Schulamt Künzelsau hat die Dienst- und Fachaufsicht über alle öffentlichen und privaten Grund-, Haupt-/Werkreal-, Real-, Gemeinschafts- und Sonderschulen in den drei Landkreisen. Für die Gymnasien ist das Regierungspräsidium Stuttgart zuständig. Laut Einschätzung der GEW ist der Personalmangel an den Gymnasien nicht so eklatant wie der an den anderen Schulen. gma

