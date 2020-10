Leben zwischen Wahn und Wirklichkeit

Crailsheim.Das Landgericht Ellwangen hat den 32-Jährigen aus Crailsheim, der mit seinem Verhalten monatelang für Angst und Schrecken sorgte, für schuldunfähig erklärt – wegen paranoider Schizophrenie.

Sachbeschädigung, Nötigung, Diebstahl, Bedrohung, Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – die Anklageschrift, die Oberstaatsanwalt Oliver Knopp vor dem Landgericht Ellwangen verliest, listet 18 Taten in Crailsheim, Ilshofen, Schnelldorf, Bad Mergentheim, Aalen und Heilbronn auf, begangen zwischen 10. November 2019 und 15. April 2020. Angeklagt ist ein heute 32-Jähriger aus Crailsheim.

Am Anfang suchte der Mann oft Tankstellen heim. Mehrmals tankte er, ohne zu bezahlen, manchmal ließ er noch etwas aus dem Verkaufsraum mitgehen. Einmal trat er eine Eingangstür kaputt, und regelmäßig beschimpfte er die Mitarbeiterinnen, drohte sogar damit, eine Tankstelle in die Luft zu jagen. Zudem lieferte er sich an einem Vormittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über mehrere rote Ampeln durch die Crailsheimer Innenstadt. Lange Zeit waren keine Voraussetzungen für einen Haftbefehl gegeben. Dafür genüge nicht die Wiederholungsgefahr im Hinblick auf die Begehung von Straftaten schlechthin, hieß es im Februar auf Nachfrage des Hohenloger Tagblatts bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen. Die Wiederholungsgefahr müsse sich auf qualifizierte Diebstahlsdelikte (zum Beispiel Einbrüche) oder auf qualifizierte Körperverletzungsdelikte (solche unter Verwendung gefährlicher Werkzeuge) beziehen.

Doch dann bekamen die Straftaten eine andere Qualität: Am 5. März zerschlug der Mann die Scheibe eines Juweliergeschäftes in Bad Mergentheim und entwendete Schmuck. Am 28. März stellte er sich in Crailsheim auf die Bahngleise, um ein Selfie von sich und dem Zug nach Nürnberg zu machen. Der Lokführer leitete eine Vollbremsung bei 140 Stundenkilometern ein, bei der zum Glück niemand verletzt wurde.

Am 6. April spuckte er in Crailsheim eine 90-Jährige an, die mit einem Rollator unterwegs war. Als zwei Zeugen ihn damit konfrontierten, bedrohte er diese mit einem Messer. Am 15. April schlug er in Crailsheim erst einer Kassiererin in einem Drogeriemarkt mit einer Plastiktüte, in der sich ein schwerer Gegenstand befand, ins Gesicht. Später auf der Straße haute er einer anderen Frau ebenfalls ins Gesicht, diesmal mit der Hand. Dann ordnete ein Richter die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Jetzt vor dem Landgericht Ellwangen gesteht der Angeklagte die Taten. „Im Großen und Ganzen stimmt das“, so sagt er es. Aber an einiges, wie das mit dem Zug, könne er sich nicht erinnern. Als später die Kassiererin das Erlebte schildert, entgegnet er Folgendes: „Für die Tat schäme ich mich besonders, ich möchte mich bei der Dame persönlich entschuldigen.“

Der 32-Jährige macht während der langen Verhandlung einen ruhigen, ausgeglichenen und konzentrierten Eindruck. Ein Polizist aus Crailsheim, der „laufend mit ihm zu tun“ hatte, beschreibt ihn als „sehr sprunghaft“, so „als ob er verschiedene Persönlichkeiten in einer Person wäre“. Paranoide Schizophrenie mit affektiven Auslenkungen – das ist die Diagnose, die die medizinische Sachverständige Dr. Claudia Hartmann-Rahm von der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Bad Schussenried stellt. Bei allen Taten habe sich der 32-Jährige wegen der krankhaft seelischen Störung in einem Ausnahmezustand befunden. Heißt: Er sei für seine Taten strafrechtlich nicht verantwortlich zu machen und deshalb schuldunfähig.

Zwei Stunden spricht Hartmann-Rahm über den Mann, den sie sechs Monate in der Klinik erlebt hat. In ihr Gutachten fließen auch Arztberichte aus elf früheren stationären Aufenthalten ein. „Er ist unser bester Patient auf der Aufnahmestation“, sagt Hartmann-Rahm. Von den Medikamenten her sei er jetzt gut eingestellt.

Seine psychischen Probleme traten im Alter von 22 das erste Mal auf, von 2013 bis 2018 war sein Zustand stabil. „Er wollte auf legale Weise was erreichen“, betont die Sachverständige. „Er hat sich an die Regeln gehalten, solange er nicht krank war.“ In seinem Wahn würde er sich eine Überlegenheit einbilden. Das, was er getan habe, sei „nicht in Einklang zu bringen mit seinem Wertesystem im normalen Zustand“. Die 1. Große Strafkammer spricht den Angeklagten schließlich wegen Schuldunfähigkeit frei.

„Wenn man die Krankheit wegnimmt, kommt ein guter, ein netter Mensch zum Vorschein“, so formuliert es der Vorsitzende Richter Bernhard Fritsch in dem Urteil, und weiter: „Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft. Wir glauben an Sie. Die Voraussetzungen sind gut. Sie haben es in der Hand.“

Das Gericht hebt zudem die Unterbringung in dem psychiatrischen Krankenhaus auf und ordnet den Entzug der Fahrerlaubnis an. Der 32-Jährige trägt die Kosten des Verfahrens, steht vier Jahre unter Führungsaufsicht und muss etliche Weisungen befolgen: Medikamente regelmäßig nehmen, Termine bei Facharzt und Fachambulanz wahrnehmen, Alkohol- und Drogentests machen.

Für die nächsten Tage kommt er bei Vater oder Mutter unter, dann wartet ein Platz im betreuten Wohnen. Und in einer Werkstatt für behinderte Menschen soll er einer Arbeit nachgehen. Jens Sitarek

