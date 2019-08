Lautstarker Burnout auf der Brennplatte

Die deutsche „Streetfighter“-Szene bildet schon seit Jahren die größte weltweit. Jetzt kamen Besitzer der auffälligen Motorräder in Reichertswiesen zusammen.

Reichertswiesen. Ein etwas anderen Motorradtreffen veranstalteten die „Streetfighter Ettetal“ am Wochenende bei Reichertswiesen: eine große „Burnoutparty“ bzw. ein Streetfightertreffen.

Der Motorradlaie kann nur staunen, was sich an bemerkenswerten Zweirädern hinter der kleinen Ortschaft auf einer großen landwirtschaftlichen Wiese am Waldrand versammelt hat. Reichertswiesen – das liegt an der B 290 beim Niederstettener Weiler Zollhaus. Oder bei Bartenstein. Ein wenig Niemandsland, ein wenig Idylle abseits. Ein kleines Dorf eben, an dem man ansonsten (auch als Motorradfahrer) eher „vorbeischürt“.

Jetzt war Reichertswiesen für zwei Tage zum Mekka für „Streetfigther“ aus ganz Deutschland geworden. Mit Festzelt und „Brennplatte“, denn die gehört zwingend zu einem solchen Treffen. Streetfighter-Motorräder unterscheiden sich von serienmäßigen verkleidungslosen Motorrädern dadurch, dass sie besonders stark motorisiert sind und ihr Aussehen betont aggressiv ist.

Fest steht: Die Liebhaber solcher Fahrzeuge sind echte Designer und Schrauber – und die Ergebnisse der Eigen-Bauten werden gerne hergezeigt. Denn das oft alienmäßige, mitunter etwas verstörende Aussehen der Bikes ist die eine Seite – die Fahrer sind freundlich. Wer nachfragt bekommt Auskunft und einen herzhaften Spruch dazu. Zur „aggressiven“ Optik gehört auch Lautstärke. Und so wird die Brennplatte zur zentralen Manege: Hier lässt der Pilot das Hinterrad der Maschine so lange durchdrehen, bis weit sichtbarer Gummi-Qualm entsteht und irgendwann der Reifen platzt. Muss man nicht wirklich verstehen, aber das ist den Insidern auch vollkommen egal. „Wir haben alle einen an der Klatsche“, sagt ein Teilnehmer des Treffens. Gemeint ist: Gemacht wird, worauf man Lust hat, egal, was andere Menschen darüber denken.

