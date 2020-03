Längere Wartezeiten einplanen

Künzelsau.Das Landratsamt Hohenlohekreis ist seit Montag bis auf Weiteres für alle Besucher geschlossen. Alle Bürger sollten nach Möglichkeit, die Behördengänge verschieben. In dringenden Angelegenheiten kann man sich an die Telefonzentrale unter Telefon 07940 / 180, wenden. Die Bürgertheke ist von Montag bis Mittwoch von 7.30 bis 17 Uhr, Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr und Freitag von 7.30 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar. Von dort werden die Anrufe an die diensthabenden Sachbearbeiter weitergeleitet.

Kundenkontakte sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Für alle Fragen rund um das Thema KfZ-Zulassung, stehen die Mitarbeiter unter Telefon 07940 /18292 beziehungsweise unter Telefon 07940 / 18691 zur Verfügung. Hier sollte die Möglichkeit einer Online-Terminreservierung unter www.hohenlohekreis.de. im Bereich Bürgerservice - Kfz-Zulassung - Online-Dienste, genutzt werden. Um eine gute telefonische Erreichbarkeit der Bürgertheke sicherzustellen, wurde zusätzliches Personal eingeplant. Aufgrund der Vielzahl von Anfragen, kann es zu Wartezeiten kommen. Da das Landratsamt viele Mitarbeiter zur Aufgabenerledigung im Gesundheitsamt eingesetzt hat und selbst im Schichtbetrieb arbeitet, kann die Bearbeitung der Fragen an der Bürgertheke länger dauern. lra

