Ladendieb überführt sich selbst

Crailsheim.Ein Ladendieb wurde am Montagabend gegen 19.30 Uhr in Crailsheim in einem Geschäft beim Stehlen einer elektrischen Zahnbürste ertappt.

Als eine Angestellte den Mann bat, die Zahnbürste aus seiner Jacke zu holen, folgte der Mann dieser Bitte und legte weitere Gegenstände auf den Tresen, darunter auch seinen Geldbeutel.

Noch mehr in der Jacke

Als die Supermarktangestellte

...