Kurzarbeit gibt es für Kühe auch in der Corona-Krise nicht

Schrozberg.Die Erzeugerpreise für Milch befinden sich in der Corona-Krise wieder auf einer steilen Talfahrt. Mit ihrer Bio-Schiene kann die Molkerei in Schrozberg den Verwerfungen des Marktes trotzen.

Mit Schrecken erinnern sich auch die hohenlohischen Milchbauern an das Jahr 2016: Die Erzeugerpreise stürzten seinerzeit ins Bodenlose ab, im schlimmsten Fall erhielten die Höfe von einzelnen Molkereien nur noch 20 Cent pro Liter – weit entfernt von einer kostendeckenden Produktion. ie Vergütung für die Landwirte verbesserte sich zwar wieder in den folgenden Jahren. Aber dann kam das Coronavirus und die Folgen der Pandemie setzten auch den Milchmarkt hierzulande unter gewaltigen Druck. Derzeit bewegen sich die Preise quasi im freien Fall nach unten auf die 30-Cent-Marke zu.

Schier apokalyptische Szenen spielten sich vor vier Jahren auch in Hohenlohe ab: In ihrer Verzweiflung kippten Milchbauern aus Protest gegen den Preisverfall das „weiße Gold“ auf ihre Äcker. Die nur schwer erträglichen Bilder wiederholen sich gerade in Großbritannien. Seinerzeit mussten allein die deutschen Milchviehbetriebe einen Verlust von rund sieben Milliarden Euro verkraften.

Katastrophe steht bevor

Derzeit zeichnet sich erneut eine Katastrophe auf dem Milchmarkt ab, wieder hängt das Damoklesschwert über vielen Bauernhöfen. Panikkäufe sorgten zwar kurzfristig für eine stärkere Nachfrage bei den Verbrauchern. Weitaus schwerer wiegt allerdings der in Corona-Zeiten stark gesunkene Export der Milchprodukte zum Beispiel nach China. Molkereien erleben derzeit ein Wechselbad der Gefühle. Je nach Produktschwerpunkt kommt es in einzelnen Fällen schon dazu, dass die Milchannahme gedrosselt wird. Und es gibt Betriebe wie die Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken in Schrozberg, die mit ihren 85 Mitarbeitern noch weitaus mehr Milch verarbeiten könnte – wenn sie denn welche hätte. „Im März hatten wir den höchsten Ausstoß aller Zeiten“, sagt Geschäftsführer Friedemann Vogt.

Erfolgreiche Bio-Schiene

Schon seit 1974 setzt die Schrozberger Molkerei überaus erfolgreich auf die Bio-Schiene, die sich in Krisenzeiten stets bewährt hat. 250 Landwirte aus der Region liefern jährlich rund 69 000 Tonnen Milch. Die nach den Richtlinien des Demeter-Verbandes erzeugten Bio-Produkte, die fast durchweg in der nachhaltigen Glasflasche auf den Markt kommen, haben derzeit einen Anteil von rund 40 Prozent.

In Sachen Erzeugerpreis bildet die Schrozberger Molkerei schon seit vielen Jahren eine Insel im sturmumtosten Milchmeer: Mit aktuell 52 Cent für Bio-Milch steht man deutschlandweit an der Spitze und mit 36 Cent für konventionell erzeugte Milch belegen die Schrozberger zudem noch einen Platz unter den fünf höchsten Vergütungen. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt werden derzeit 47,2 beziehungsweise 33,3 Cent bezahlt. Friedemann Vogt ist sich vollkommen bewusst, dass die Schrozberger Molkerei eine untypische Ausnahmeerscheinung auf dem vollkommen überhitzten Milchmarkt ist: „Wir fahren Volllast – und es gibt andererseits Kollegen wie zum Beispiel in Österreich, die die Produktion herunterfahren müssen.“ Was den Geschäftsführer freut: „Die Verbraucher setzen auch in der Corona-Krise auf unsere regionalen Milchprodukte.“ Was Friedemann Vogt aber weitaus weniger gefällt, ist die schon in etlichen EU-Ländern und von Branchenverbänden erhobene Forderung, den Milchpreis mit Einlagerungen zum Beispiel von Milchpulver zu stützen: „Davon halte ich gar nichts – das verdirbt nur nachträglich die Preise, wenn die Ware irgendwann wieder auf den Markt kommt.“

In Bausch und Bogen lehnt es auch Daniel Kießecker aus Wittenweiler ab, überschüssige Milch auf Halde zu nehmen: „Das gab es schon zigmal und bringt überhaupt nichts“, sagt der Vorsitzende des hiesigen Kreisverbandes im Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM). Der BDM-Sprecher Hans Foldenauer sieht es genauso: „Es ist volkswirtschaftlicher Blödsinn, Produkte, für die keine Nachfrage da ist, überhaupt erzeugen zu lassen, um sie dann auf Staatskosten einzulagern.“ Stattdessen müsse es eine Reduzierung der Milchmengen geben. Das könne zum Beispiel ganz einfach mit einer Reduzierung des Kraftfutters für die Milchkühe erreicht werden. Damit könnte sofort das aktuelle Milch-Überangebot von rund fünf Prozent eingedampft werden. Harald Zigan

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020