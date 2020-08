Kunst ist handgemacht

Rothenburg.Ein ganzes Ideen-Spektrum rund ums Thema Kunsthandwerk gibt es am 5. September und 6. September auf dem Grünen Markt, im Feuerkessel, auf dem Kirchplatz sowie im Rosmaringäßchen von jeweils 11 Uhr bis 18 Uhr zu bewundern. Im Herzen der romantischen Stadt gibt es bei „Handmade Art“ etwa Ohrringe aus Silberbesteck oder Reisetaschen aus bunten Reissäcken.

Noch eine gute Nachricht: Der geplante verkaufsoffene Sonntag in Rothenburg am 6. September kann in der Altstadt durchgeführt werden. Über 30 Aussteller aus ganz Deutschland, überwiegend junge Manufakturen und Künstler, bieten am Grünen Markt und rund um die Jakobskirche ihre einzigartigen Waren an. Von Schmuck, Mode und Accessoires aus den verschiedensten Materialien reicht das Angebot über Seifen und Beutel bis hin zu Etageren und Lampenschirmen. „Das Marktkonzept hat uns sofort überzeugt. Dieser Kreativmarkt mitten in der Stadt ist eine großartige Bereicherung unseres Kulturangebotes“, sagt Oliver Raapke, Leiter Tourist Information. Auf dem Marktgelände gilt die Masken-Pflicht. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.08.2020