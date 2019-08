Kunst im Schatten des „Baameländles“

Leuzendorf.Im Schrozberger Stadtteil Leuzendorf ist im August wieder Sommerfest. Am Samstag, 17. August, heißt es „Sommernachtstraum im Baameländle“.

In einzigartigem Ambiente erwartet die Gäste ein stimmungsvoller Abend mit außergewöhnlichem Flair. Natürlich kommen auch Partyfreunde an diesem Abend nicht zu kurz. DJ ADI-G sorgt für gute Stimmung. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 18. August, heißt es traditionell wieder „Kunst und Handwerk auf der Wiese“. Der mittlerweile 29. Leuzendorfer Kunsthandwerkermarkt gilt als Geheimtipp für alle, die Gefallen an Einzigartigem, Selbstgemachtem, Dekorativem, Kreativem finden. Denn im Schatten alter Obstbäume stellen über 65 Marktleute ihr Kunsthandwerk bis 19 Uhr aus. Von

Ab 9.30 Uhr kann man bei einem deftigen „Landwehrfrühstück“ das Markterwachen auf der Obstwiese beobachten. Selbstverständlich wird es auf dem Sommerfest auch Kindern nicht langweilig. Sie können sich mit Riesenpuzzle, Strohballen und Spielzeugfahrzeugen inmitten der Wiese vergnügen. Außerdem bietet der benachbarte Pferdehof „Leuzenhof“ Ponyreiten an. Alle Angebote sind kostenlos.

Die „Traktorfreunde Leuzendorf“ stellen ihre historischen und aufwendig restaurierten Bullodgs aus. Am Nachmittag gibt es eine Dreschvorführung wie „anno dazumal“.

