Künstler spielen auf bestem internationalem Niveau

Schrozberg.Die Big Band Schwäbisch Hall und Star-Trompeter Benny Brown kommen am Samstag, 26. Oktober, zu einem Benefizkonzert in den Kultursaal, Schloss Schrozberg. Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr.

Die Big Band Schwäbisch Hall, ein Kollektiv aus Amateur- und Profimusikern aus Schwäbisch Hall und Umgebung, wurde 1998 von Armin Scheibeck gegründet. Zahlreiche ehemalige, aber auch aktuelle Mitglieder der Big Band Schwäbich Hall spielten im Landes-Jugend-Jazz-Orchester Baden-Württemberg und begannen ein Studium an verschiedenen deutschen Musikhochschulen und schlugen so ihren Weg als Profi-Musiker ein. So spielen sie heute deutschland- und auch europaweit mit Künstlern wie Xavier Naidoo, Herbert Grönemeyer und anderen. Die Big Band Schwäbisch Hall probt projektbezogen und wird seit Herbst 2014 von Tobias Scheibeck geleitet. Auf Initiative von Martens-Blasinstrumente wurde Benny Brown, einer der großen Trompeter der deutschen Jazz- und Bigband-Szene, für einen Workshop und ein Abendkonzert in Schrozberg gewonnen. Natürlich wird man Benny Brown an diesem Abend auch als Solisten hören. Er spielt nicht nur auf bestem internationalem Niveau, er ist auch ein symphytischer Zeitgenosse und wird durch den Abend moderieren. Das Konzert ist öffentlich. . Karten gibt es nur an der Abendkasse, duie Zahl der Plätze ist begrenzt. Die Bewirtung übernimmt die Jugend des Musikvereins Schrozberg. Veranstalter: Stadt Schrozberg. Eintritt: frei, Spenden erwünscht. Der Erlös der Spenden soll für „WIM“ (Wir musizieren – ein Projekt der Musikvereine in Kooperation mit örtlichen Grundschulen) und die Bläserklasse der Schule Schrozberg gespendet werden.

