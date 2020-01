Krone an 19-jährige „Annemarie I.“ übergeben

Tauberrettersheim.Die 15. Tauberrettersheimer Weinprinzessin heißt „Annemarie I.“ Fries und tritt die Nachfolge von „Mareike I.“ Fries an.

Dabei prägten Abschied und Neubeginn die Krönungsweinprobe im voll besetzten Königinnenkeller im Tauberrettersheimer Rathaus. Da dieser mit seinen rund 100 Plätzen stets schnell ausverkauft ist, wurde erneut die Veranstaltung auf eine Videowand in den Sitzungssaal des Rathauses übertragen.

Zunächst stand der von Mareike I. selbst mit einem weinenden und einem lachenden Auge gesehene Abschied an. Ihre „unvergessliche“ 351-tägige Regierungszeit verglich sie mit einem kunterbunten Blumenstrauß. Das „Grünzeug“ hält alles zusammen und ohne das gehe es nicht. So sei es auch mit dem Wein-, Obst und Gartenbauverein (WOG), ohne den sie nicht dieses Amt hätte ausführen können, was ihr eine Ehre gewesen sei. Dazu zählt sie aber auch ihr persönliches Umfeld mit Eltern und Freunden, die sie vor, während und nach Terminen unterstützten.

Zu den drei wichtigsten „Blumen“ gehörte für sie der weiteste Termin in Travemünde an der Ostsee, das Casting bei der närrischen Weinprobe in Würzburg und vor allem die erste Veranstaltung, bei der sie offiziell mitwirkte und die der Beginn vieler Freundschaften war, der Faschingsumzug im eigenen Weinort.

Mit einer rund 25-minütigen Diashow versprühte sie ihre Freude über die mehr als einhundert Termine mit knapp zehntausend zurückgelegten Kilometern. Unter riesigem Applaus und einem kräftigen Trommelwirbel legte sie wehmütig ihre Krone für wenige Minuten auf das „Ruhekissen“. Ihre unkomplizierte, lockere und fröhliche Art wird bei allen aber noch sehr lange in Erinnerung blieben. Tauberrettersheims Bürgermeisterin Karin Fries bedankte sich im Namen der Kommune bei ihrer eigenen Tochter für ein tolles Jahr, in dem sie die örtlichen Winzer vertreten hatte. Oft durften sie Termine gemeinsam wahrnehmen und gaben sich sozusagen die Klinke in die Hand. Die Amtszeit der Bürgermeisterin begann ebenfalls vor einem Jahr und ihre erste Amtshandlung war die Krönung ihrer Tochter zur Weinprinzessin.

Neuer Lebensabschnitt

Unter großem Beifall rief nun die Vorsitzende des WOG, Marion Wunderlich, Nachfolgerin „Annemarie I.“ zu sich auf die Bühne. In diesem Augenblick begann für Annemarie Fries der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Da es in dem Weinort derart viele Interessentinnen für die Krone gibt, wurde die Amtszeit der Hoheiten auf ein Jahr verkürzt. Die 15. Botschafterin der Tauberrettersheimer Winzer und der Weinlage „Königin“ ist 19 Jahre alt und leistet derzeit in Bad Mergentheim beim Roten Kreuz den Bundesfreiwilligendienst ab.

Den Rebensaft im Blut

Da sowohl ihre Eltern Gerhard und Yvonne Fries als auch ihr Bruder Weinbergsbesitzer sind, wuchs sie mit dem Wein auf und er stecke ihr schon im Blut. Am meisten freue sie sich, ihren Weinort bundesweit präsentieren zu dürfen und viele neue Persönlichkeiten kennenzulernen. Auch auf neue Bekanntschaften und Freundschaften ist sie sehr gespannt und das Sammeln von viel neuer Erfahrung wird großgeschrieben. Nachdem ihre Vorgängerin Mareike ihr die Krone ins Haar gesetzt hatte, galt es sowohl für Vorsitzende Wunderlich und Bürgermeisterin Fries, ihrer Namenskollegin, mit der sie weder verwandt noch verschwägert ist, offiziell zur Wahl als Weinprinzessin zu gratulieren.

Der 64. Fränkischen Weinkönigin Carolin Meyer aus Castell war es vorbehalten, sich im Namen des Weinbauverbandes bei der Scheidenden zu bedanken und die „Neue“ mit dem Rat „Freue dich des Zaubers“ willkommen zu heißen. In ihrem Grußwort bemerkte sie, dass die Aufgabe zwar viel Zeit koste, aber ein wunderbares Amt sei. Wie wichtig so eine Produktkönigin aber sei, erfuhr sie gerade bei der Grünen Woche in Berlin, von der sie direkt kam.

Angeführt von der Taubertaler Weinprinzessin Christina Wille und zehn weiteren Hoheiten sowie dem Tauberrettersheimer „Krönungschörle“ galt es „Danke“ bzw. „Willkommen“ zu sagen.

Eingebettet war die Zeremonie in eine „Krönungsweinprobe“, zu der sich die Vorsitzende und ehemalige Fränkische Weinkönigin Marion Wunderlich etwas Besonderes hat einfallen lassen. Unter dem Motto „Musik und Wein“ gab es eine „Blindverkostung“, bei der die Weinliebhaber zunächst selbst die Sorten bei erkennen sollten.

