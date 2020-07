Krämermarkt auf vier Plätze verteilt

Schwäbisch Hall.Aufgrund der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie kann der Jakobimarkt in Schwäbisch Hall in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden: Der Vergnügungspark auf den Kocherwiesen in Steinbach entfällt, ebenso der verkaufsoffene Sonntag am 26. Juli. Der Krämermarkt findet jedoch mit verändertem Konzept statt. Die rund 100 Marktstände verteilen sich in diesem Jahr auf vier Bereiche in der Innenstadt: auf dem Haalplatz, dem Unterwöhrd, in der Schwatzbühlgasse und dem Froschgraben. So werden die Stände entzerrt und die Besucher des Marktes können die Abstandsregeln besser einhalten. Geöffnet hat der Krämermarkt am Samstag, 25. Juli, und am Montag, 27. Juli, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 26. Juli, von 11 bis 18 Uhr. Der Wochenmarkt findet am Samstag, 25. Juli, im Kocherquartier auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz und auf dem Eventplatz statt.

