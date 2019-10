Konzertrevue und Blick ins Kunstlager

Röttingen.Das 30. Jubiläum des Kulturherbstes des Landkreises Würzburg können Besucher noch an diesem Wochenende bei zwei erstklassigen Veranstaltungen in Röttingen feiern.

Am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr bieten die Frankenfestspiele Röttingen die ultimative crossover-Konzertrevue „Lieblinge – Von Mozart bis Madonna“ im Gewölbekeller Röttingen.

Neues Programm

Nach ihrer grandiosen Kabarettshow „mezzo – voll dazwischen“ (2015) ist die Sängerin Edeltraud Rupek wieder mit einem neuen, vielversprechenden Programm zu Gast. Die Mezzosopranistin (unter anderem bekannt durch „Die Fräuleins“) hat ihre Lieblinge eingepackt. Mit dem Pianisten Peter Mekis entsteht ein musikalisches Ereignis aller Stilrichtungen, Crossovers und unerwarteten Pointen – mal ein Klassik-Hit, der in eine Soul-Nummer einmündet, dann wieder ein Broadway-Showstopper, mit eigenwillig-neuen Texten, mal witzig, mal so stehen gelassen, weil es einfach tolle Musik ist. Karten (10%-Ermäßigung FN Card PREMIUM) sind noch erhältlich unter Telefon 09338/9728-55 oder an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Am Sonntag, 20. Oktober, können die neuen Arbeiten von Anna Bien und Winfried Baumann im Kunstlager BaumannBien, Rothenburger Straße 33, besichtigt und erlebt werden. Das Kunstlager BaumannBien wurde 2018 mit der Vorgabe gegründet, einen Lager- und Ausstellungsort für das Oeuvre der beiden Künstler Anna Bien und Winfried Baumann zu schaffen.

In der Ausstellung „Mensch-Kunst-Werk“ in Röttingen werden große Werkgruppen von Anna Bien und Winfried Baumann aus verschiedenen Schaffensphasen aufgebaut und neu präsentiert. Die Ausstellung bietet dem Publikum die Möglichkeit, sich mit dem Schaffen der beiden Künstler auseinanderzusetzen. Führungen werden um 14 Uhr und um 16 Uhr angeboten.

