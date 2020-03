Konzerte fallen dem Virus zum Opfer

Künzelsau.Wegen des Coronavirus’ wurden die beiden Konzerte des Festivals „UpBeat Hohenlohe“ am vergangenen Samstag und für Samstag, 14. März, abgesagt.

Der Hohenlohekreis hat bis auf weiteres seine Veranstaltungen der nächsten 14 Tage verschoben, abgesagt oder sie werden einer Einzelfallprüfung unterzogen. Darunter fallen auch die öffentlichen Konzerte des Festivals UpBeat Hohenlohe in Künzelsau und Kloster Schöntal, bei denen die Kulturstiftung Hohenlohe als Veranstalter auftritt. Die Kulturstiftung ist organisatorisch an das Landratsamt angegliedert und gehört somit ins direkte Umfeld der Kreisverwaltung. Auch Konzertveranstaltungen könnten generell dazu beitragen, das Coronavirus schneller zu verbreiten. Laut Kreisverwaltung ist das oberste Ziel, eine Ausbreitung des Virus so gut wie möglich zu verhindern.

Erworbene Karten für die Konzerte werden über die Geschäftsstelle zurückerstattet. Kartenkäufer können sich unter Telefon 07940 / 18348 melden oder eine Mail an kulturstiftung@hohenlohekreis.de., richten.

Die Workshops der Band „Virtual Leak“, finden jedoch wie geplant, schulintern am Ganerbengymnasium Künzelsau statt. „Wir bedauern die Absage sehr“, erklärt der Geschäftsführer der Kulturstiftung Hohenlohe, Marcus Meyer. „Uns ist das Wohl unserer Konzertbesucher und Mitwirkenden jedoch oberste Prämisse und auch die Kulturstiftung Hohenlohe trägt somit ihren Teil dazu bei, einen Ausbruch oder eine Verbreitung des Coronavirus im Hohenlohekreis so weit es geht einzudämmen.“

Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises ist bei Fragen zum Coronavirus über ein Bürgerinformations-Telefon unter der Nummer 07940 / 18888 werktags von 8 bis 18 Uhr, erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet, der auf die dann zuständigen Stellen verweist.

Neben dem Bürgerinfo-Telefon des Landratsamtes Hohenlohekreis, Gesundheitsamt, hat auch das Landesgesundheitsamt im Regierungspräsidium Stuttgart eine Hotline für Rat suchende Bürgerinnen und Bürger eingerichtet 0711 / 90439555 (montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr).

Auch auf der Homepage des Landratsamtes Hohenlohekreis www.hohenlohekreis.de., sind wichtige Links mit stetig aktualisierten Informationen hinterlegt. lra

