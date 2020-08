Konstantin Eduard van Damme war Klasse für sich

Rot am See.Nachfolgend ausgewählte Ergebnisse des Springreitturniers beim Hohenloher Reitevent in Musdorf, einem Teilort der Gemeinde Rot am See:

1 Springen Klasse S* mit Siegerrunde: 1. Konstantin Eduard van Damme (Reitsportzentrum am Bussenberg) Aconda 0.00/38.16, 2. Alina Hertwig (RV Meckenbeuren-Madenreute) Lucky 0.00/38.17, 3. Uwe Carstensen (RC Riedheim) Best of Balou 0.00/38.50.

2 Springprüfung Klasse S*: 1. Sebastian Heller (RV Winnenden) Quinaro 0.00/68.72, 2. Maren Wittenborn (RPZV Ketsch) Obora‘s Quiss 0.00/69.25, 3. Verena Kölz (RA SV Leingarten) Quintino 12 0.00/74.79.

3 Springprüfung Klasse S* Youngster: 1. Konstantin Eduard van Damme (Reitsportzentrum am Bussenberg) United 0.00/57.82, 2. Maren Wittenborn (RPZV Ketsch) Bibi Blocksberg 0.00/60.50 und Thomas Konle (RFV Röhlingen) Five to get ready 0.00/60.50. 4/1 Springprüfung Klasse M**: 1. Konstantin Eduard van Damme (Reitsportzentrum am Bussenberg) Aconda 0.00/63.39, 2. Sven Speidel (RFV Essingen) Dawson 0.00/63.77, 3. Pablo Crespo Escassi (RFV Buchen) Flashback 0.00/64.11.

4/2 Springprüfung Klasse M**: 1. Maren Wittenborn (RPZV Ketsch) Obora‘s Quiss 0.00/63.68, 2. Thomas Konle (RFV Röhlingen) Five to get ready 0.00/64.08, 3. Sandra Kleiner (RV Kraichtal) Balou 0.00/65.08.

5/1 Springprüfung Klasse M*: 1. Mikka Roth (RFV Zeiskam) Atthina 0.00/45.44, 2. Nicole Ostermann (RV Obersulm) Galaxy 0.00/48.86, 3. Sabine Dunkes (LRFV Köngen) Lucky Crazy Cindy 0.00/49.67.

5/2 Springprüfung Klasse M*: 1. Thomas Wiedemann (PF Saurach) Calippo 0.00/48.23, 2. Vanessa Holl (RSG unterm Hohenrechberg) Divario 0.00/49.26, 3. Thomas Wiedemann (PF Saurach) Cookie 0.00/49.77.

6/1 Zwei-Phasen-Springen Klasse M*: 1. Konstantin Eduard van Damme (Reitsportzentrum am Bussenberg) Clinturo 0.00/26.02, 2. Sabine Dunkes (LRFV Köngen) GK Arielle 0.00/28.57, 3. Marvin Frey (PSV Burkhardshof) Sissi G 0.00/28.75.

6/2 Zwei-Phasen-Springen Klasse M*: 1. Pablo Crespo Escassi (RFV Buchen) Cash Flow 0.00/28.05, 2. Britt Roth (RFV Zeiskam) Ballouette du Rouet 0.00/28.65, 3. Jan Köberle (RFV Buchen) Quintus 0.00/28.87.

7 Springprüfung Klasse L: 1. Martina Beck (RFV Langenau) Sandro Gold 0.00/60.18, 2. Isabel Kocher (RFV Ehestetten) Tennessee 0.00/62.76, 3. Heiko Rabenstein (RFV Bad Windsheim) Aziza 0.00/63.04.

8/1 Punktespringprüfung Klasse L: 1. Laura Marie Schwab (RFV Rindelbach) Giulia 44.00/40.87, 2. Janine Gründner-Korn (RC Billigheim) Alonso 44.00/42.96, 3. Raphaela Koch (RFV Uffenheim) Chicago 44.00/43.73.

8/2 Punktespringprüfung Klasse L: 1. Jennifer Kämmle (PF Saurach) Lanox 44.00/41.75 und Moritz Saueressig (RFV Rothenburg) Pershing 44.00/41.75, 3. Alena Knöllinger (RA SV Leingarten) „Leonidas 44.00/44.92.

9 Springprüfung Klasse L: 1. Valentina Poschner (RFV Bad Windsheim) Ugo 0.00/58.26, 2. Natalie Nadler (RFSG Nikolaushof Euerhausen) Cassine DC 0.00/60.66, 3. Josephine Nitsche (LRFV Köngen) Cottondale 0.00/61.96.

10 Springpferdeprüfung Klasse M*: 1. Michael Pfisterer (RFV Öhringen) Pilotprojekt 8.50, 2. Stefanie Pape (RSG Ostalb) Balisto S 8.30, 3. Michael Pfisterer (RFV Öhringen) Cristallo‘s Cleo 8.00.

11/1 Springpferdeprüfung Klasse L: 1. Gunther Döhler (RSG Simmershofen) Call me Max GK 8.80, 2. Jan Müller (RV Ilsfeld) Kalanda 8.50, 3. Michael Pfisterer (RFV Öhringen) Cristallo‘s Cleo 8.40.

11/2 Springpferdeprüfung Klasse L: 1. Michael Pfisterer (RFV Öhringen) Querida Hermana 8.60, 2. Natalie Steinhauser (Reitsportzentrum am Bussenberg) Jacques, cést moi 8.50, 3. Gunther Döhler (RSG Simmershofen) Don Darco 8.30.

12/1 Springpferdeprüfung Klasse L: 1. Verena Kölz (RA SV Leingarten) Caprice 8.70, 2. Luisa Engert (RFV Külsheim) Ce-Ment 8.50, 3. Sven Speidel (RFV Essingen) Valentino 8.30.

12/2 Springpferdeprüfung Klasse L: 1. Nicole Ostermann (RV Obersulm) Cascan 8.60, 2. Jan Müller (RV Ilsfeld) Cornet‘s Cavalier 8.40, 3. Jan Müller (RV Ilsfeld) Kalanda 8.20. 13/1 Springpferdeprüfung Klasse A**: 1. Natalie Steinhauser (Reitsportzentrum am Bussenberg) Jacques, cést moi 8.60, 2. Sebastian Heller (RV Winnenden) Colline 8.10 und Stefanie Pape (RSG Ostalb) Lorin 8.10.

13/2 Springpferdeprüfung Klasse A** 1. Luisa Engert (RFV Külsheim) Ce-Ment 8.20, 2. Michelle Mürau (RFV Bühl) Bernhard vom Taubenbrink 8.10, 3. Nicole Ostermann (RV Obersulm) Zazu 8.00 und Markus Pfeifer (RSG unterm Hohenrechberg) Toffee 8.00, 5. Tabea Lausenmeyer (RFV Frankenhardt) Coolix 7.80.

14/1 Springprüfung Klasse A**: 1. Jana-Maria Hohl (RV Erlenhof Köngen) Caprivi 0.00/46.71, 2. Luise Kögel (RFV Zeiskam) Zacoudo 0.00/49.15, 3. Sabrina Mutschler (PF Saurach) Cutie Pie 0.00/49.83.

14/2 Springprüfung Klasse A**: 1. Dana Zeitler (RFV Rot am See) Hailee 0.00/48.74, 2. Pheline Peters (RV Obersulm) Acontenonce 0.00/49.28, 3. Volker Bauer (RFV Rot am See) Garfunkel 0.00/50.51.

15/1 Glücksspringprüfung Klasse A**: 1. Chiara Berger (RV Obersulm) Ellie Pirelli 26.00/65.08, 2. Viktoria Rupp (RFV Rot am See) Deja Vu 24.00/63.83, 3. Nele Appolt (FPF Birkenhof Eppingen) Karamiro Cruise 24.00/65.57,

15/2 Glücksspringprüfung Klasse A**: 1. Jana-Maria Hohl (RV Erlenhof Köngen) Caprivi 24.00/61.94, 2. Mirjam Adamietz (RFV Rot am See) Quentin 24.00/64.54, 3. Pheline Peters (RV Obersulm) Acontenonce 22.00/61.25.

16/1 Stilspringprüfung Klasse A*: 1. Vroni Grüber (RFV Robern) Boreo 8.60, 2. Nele Appolt (FPF Birkenhof Eppingen) Karamiro Cruise 7.80, 3. Antonia von der Schulenburg (PF Saurach) Abba 7.50.

16/2 Stilspringprüfung Klasse A*: 1. Ayline Schmidt (RSG Worms-Pfeddersheim) Queen Miller 8.00, 2. Aileen Adamietz (RFV Rot am See) Fürstin Fabiola 7.60, 3. Jennifer Hübsch (RC Güglingen) Cool Cancun 7.40 und Luise Kögel (RFV Zeiskam) Zacoudo 7.40.

17 Stilspring-WB – mit erlaubter Zeit: 1. Lea Schimatschek (RV Löcherholz) Snoopy 7.80, 2. Lena Beck (RSV Oberallgäu Oberstdorf) Hui Buh 7.60, 3. Sina Kuhn (SPUK Burg Neuhaus) Costa Casall 7.50, 5. Nina Bechtel (RFV Crailsheim) Con Carlos 7.30, 6. Katrin Wagner (RFV Rot am See) Paula 7.20

18 Ponyspringprüfung Klasse M*: 1. Anika Ott (RFV Fronhofen) Kira-Bell 0.00/52.94, 2. Arwen-Charlotte Thaler (RV Waldenbuch-Hasenhof) Little Lady 0.00/54.83, 3. Melina-Shary Mild (RC Altenheim) Diamant de Quincey 0.00/59.50.

20 Ponyspringprüfung Klasse L: 1. Eileen Ott (RFV Fronhofen) Pretiosa 0.00/53.46, 2. Wibke Zollmann (RFV Robern) Mr.Bubble 0.00/54.14, 3. Anika Ott (RFV Fronhofen) Kira-Bell 0.00/56.64.

21 Springprüfung Klasse M*: 1. Mikka Roth (RFV Zeiskam) Atthina 0.00/59.72, 2. Britt Roth (RFV Zeiskam) Ballouette du Rouet 0.00/62.33, 3. Thomas Wiedemann (PF Saurach) Calippo 0.00/65.58.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020