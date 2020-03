Kommission wird mit Fest empfangen

Crailsheim.Zum Besuch der Fachkommission zur Landesgartenschau-Bewerbung veranstaltet die Stadtverwaltung Crailsheim am Montag, 6. April von 12 bis 18 Uhr in den Jagstauen ein Bürgerfest. Es warten ein informatives und unterhaltsames Programm mit zahlreichen Beteiligten auf die Besucher. Familien können sich auf den bekannten Kindermusik-Liedermacher Volker Rosin freuen.

Die Vorbereitungen für den Besuch der Fachkommission zur Besichtigung der Landesgartenschau-Entwicklungsflächen laufen in der Stadtverwaltung auf Hochtouren. Am 6. April werden die Experten in Crailsheim erwartet. Im Rahmen dieses Kommissionsbesuchs lädt die Stadt alle Bürgerinnen und Bürger am 6. April zum Laga-Bürgerfest in den Jagstauen, am ZOB, ein. Das Fest wird der bunte Abschluss der Bewerbungsphase zur Landesgartenschau.

Geboten wird ein vielfältiges Programm bestehend aus vielen regionalen und überregionalen Künstlern und Akteuren. Die Tukkersconnection „F.I.S.H.“ aus den Niederlanden bieten eine fantasievolle Show mit riesigen Fischen, die mit Ketten und Zahnrädern angetrieben werden. Für musikalische Unterhaltung aus der Region sorgen die Stadtkapelle, die Musikschule und ein internationaler Chor.

Teil des Programms sind zudem die Volkshochschule und das Jugendbüro mit verschiedenen Angeboten. stv

