Kollision mit Gegenverkehr

Bretzfeld.Zwei Personen wurden nach einem Unfall am Dienstag bei Bretzfeld von Rettungskräften zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Eine 71-Jährige fuhr gegen 18 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Landstraße von Bretzfeld-Scheppach in Richtung Obersulm-Eschenau. In einer scharfen Rechtskurve kam die Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem VW Passat eines 36-Jährigen.

Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine Frau, die ebenfalls in dem Golf saß, kam mit dem Schrecken davon. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von rund 36 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.06.2020