Körperverletzung am Bahnhofsgleis

Crailsheim.Nach einer Körperverletzung am Dienstagnachmittag an Gleis 1 am Crailsheimer Bahnhof bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Um 16:30 Uhr waren ein 34 Jahre alter Mann und zwei unbekannte Täter in Streit geraten, in dessen Verlauf dem 34-Jährigen ein Faustschlag in das Gesicht verpasst wurde und daraus eine weiter Auseinandersetzung entstand. Bis zum Eintreffen der Polizei waren die beiden unbekannten Täter geflüchtet. Der 34-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt und zur Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei bittet Zeugen, welche sich unter Telefon 07951 / 480-0 zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.03.2020