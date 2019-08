Knapp 500 Reiter gemeldet

Musdorf.Für das 19. Hohenloher Reitevent steht mittlerweile der Zeitplan. Von Mittwoch 24. Juli bis Sonntag 28. Juli werden auf der Reitanlage in Rot am See-Musdorf insgesamt circa 55 Stunden Springreiten und 43 Stunden Dressur zu sehen sein.

Angemeldet haben sich für die fünf Turniertage knapp 500 Reiter mit über 1300 Pferden. Auf dem Programm stehen von Mittwoch bis Sonntag Springprüfungen bis zur Klasse S** (150 cm). Außerdem werden breitensportliche Prüfungen wie das Musdorfer Speed-Derby (Glücksspringprüfung Klasse A**) oder die Mannschaftsspringprüfung Klasse A*/L/M* ausgetragen. Für die Ponyreiter sind Pony-Springprüfungen bis zur Klasse M* (130 cm) angeboten. Außerdem finden Qualifikationsprüfungen zum Bundeschampionat der Springponys statt.

Im Dressurviereck finden die Prüfungen von Donnerstag bis Sonntag statt. Angeboten wird eine breite Palette von Einsteiger-Wettbewerben bis hin zu anspruchsvollen Dressurprüfungen der Klasse M*.

Als Höhepunkt starten am Sonntagmittag parallel auf dem Dressur- und Springplatz die Hauptprüfungen. Die Dressurreiter messen sich in der Klasse M*. Die Springreiter kämpfen in der Klasse S** mit Stechen (150 cm) um den Großen Preis von Hohenlohe. pm

