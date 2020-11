Klinik-Zukunft steht zu Debatte

Landkreis Schwäbisch Hall.Der Haller Kreistag befasst sich mit der Zukunft des Kreisklinikums in Crailsheim, das rote Zahlen schreibt.

Seit dem Jahr 2016, also seit dem Bezug des Neubaus, schreibt das Krankenhaus in Crailsheim, das im Besitz des Landkreises ist, eine Erfolgsgeschichte – mittlerweile hat die Zahl der stationären Patienten die 10 000er-Grenze durchbrochen. Schon wird

...