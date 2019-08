Kleine und große Siegerin gekürt

Ein Herzstück des Schrozberger Jacobimarktes hat mit Tradition und Identität zu tun, mit Heimatverbundenheit und großer Freude an den Rindern.

Schrozberg. Das hat man im Blut, sagt Walter Lober mit Blick auf seinen Sohn, der mit seinen zwölf Jahren ebenso ein ausgewachsenes Rind vorstellt wie seine Altersgenossin Julia Heilmann. Walter junior hat trotz seiner Jugend schon einiges erlebt auf solchen Veranstaltungen. Er erzählt vom Rind in Kirchberg, das aus dem Halfter geschlüpft und über den Parkplatz gerumpelt ist. Oder davon, dass ihm selbst bei der Muswiese ein Rind ausgekommen ist, was inmitten von Budenstraßen auch keine angenehme Situation ist.

Mit Eimer und Bürste

Insgesamt sind es fünf Familienbetriebe, die für den Schrozberger Jacobimarkt 34 Rinder mit viel Geduld an den Führstrick gewöhnt, geputzt, auf Anhänger geladen und zur Wiese bei der Stadthalle gefahren haben. Weil sich viele Tiere bei der ungewohnten Fahrt aus lauter Nervosität eingesaut haben, wird noch Minuten vor der Prämierung mit Eimer und Bürste für einen guten Gesamteindruck gesorgt.

Es sind nicht mehr viele Betriebe, die sich diese Mühe machen. Wer sich anmeldet, sieht weniger die Ehrenpreise und Urkunden als vielmehr den Berufsstand und die Familientradition. Heilmanns etwa sind ganz selbstverständlich dabei; mittendrin ist Tochter Julia, die jede der rund hundert Kühe und Rinder im Stall beim Namen kennt.

Nur noch eine Handvoll Städte und Gemeinden in der Region können eine solche Zuchtschau organisieren, sagt Otto Kurz, Geschäftsführer des Rinderzuchtverein Kreis Schwäbisch Hall. Er bedauert das: „Die Leute sind so weit weg von der Tierhaltung.“

Wer davon ausgeht, ein weibliches Rind sei eine Kuh, irrt. Eine Kuh hat ihr erstes Kalb bereits zur Welt gebracht. Die Rinder, die an diesem Jacobimarkt vorgestellt werden, sind mindestens ein Jahr alt und sie haben noch nicht gekalbt. Weil das eine große Bandbreite ist, werden die aufgetriebenen Tiere ins sechs Ringen nach Altersklassen aufgeteilt.

Die Siegertiere

Bei den jungen Rindern siegt eine lebhafte Solero-Tochter im Besitz von Martin Lober aus Sigisweiler; Reservesiegerin ist eine Herzschlag-Tochter im Besitz von Thomas Heilmann aus Schrozberg.

Bei den älteren Rindern erhält Heilman den Ehrenpreis für eine im Mai 2017 geborene Inros-Tochter; Reservesiegrin ist ein Rind der Familie Balmberger aus Krailshausen. Insgesamt gibt es nur erste Preise, und auch die Familie Gerlinger aus Könbronn sowie Hans-Martin und Christine Kuppler aus Reupoldsrot können zufrieden sein.

Die Zuchtwarte Harald Schugk und Katrin Sauereßig sowie Franziska Unfried von der Rinder union verweisen auf die mittlerweile durchweg gute Qualität der präsentierten und prämierten Tiere.

Fundament und Fußstellung sind wichtig – da mittlerweile rund achtzig Prozent der Tiere in Laufställen stehen, müssen sie sich gut bewegen können –, und nie waren gleichmäßige Euter so wichtig wie im Zeitalter von Melkrobotern: So ein Siegerrind muss am Ende doch einiges mitbringen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019