Klein, aber ganz schön oho

Steinkirchen.Im Rahmen des Schleppertreffens am Sonntag, 4. August, in Braunsbach-Steinkirchen findet dieses Jahr erstmalig eine Sonderschau mit Einachsern statt.

Neben dem bekannten Holder wird auch ein Hummel aus dem Jahr 1958 in Aktion zu sehen sein. Durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten auf kleinen Wegen, in der Hanglage und im Ackerbau genießt der Einachser bis heute in Hohenlohe Kultstatus. Die Teststrecke, um die Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit der Einachser unter Beweis zu stellen, wird bereits in Steinkirchen erstellt. Wie bei der Bergmäher-WM dürfen sich die Besucher auf fantasievolle Ideen der Organisatoren vom Bürgerverein Steinkirchen freuen. „Der neue Holder hat 1938 erstmals schneller gezackert als die Gäul“, so Heinz Goltenboth, der die Organisation der Einachservorführung federführend übernommen hat, die um 14 Uhr startet. Mit weit über 100 Schleppern ist das Treffen in Steinkirchen mittlerweile bei Freunden von historischen landwirtschaftlichen Fahrzeugen ein fester Termin im Kalender. Die traditionelle Schlepper- und Unimogausfahrt findet am Sonntag um 11 Uhr statt und dauert etwa eine Stunde.

Kurzfristige Anmeldungen für die Einachservorführung sind am Sonntag bei Heinz Göltenboth möglich. Jeder, der mit einem Einachser nach Steinkirchen kommt, erhält ein Getränk und ein Essen kostenlos. „Einen Holdersekt bekommen aber nur Teilnehmer, die ihren Einachser auch in Aktion zeigen“, so Göltenboth.

Bereits einen Tag zuvor gibt es das beliebte Beachvolleyballturnier mit eigens aufgebautem Pool mit anschließender Cocktail-Party am Abend. Dieses Jahr haben sich acht Mannschaften angemeldet.

