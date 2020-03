Kleiderbasar und Blues-Konzert erwiesen sich als „Hotspots“

Schwäbisch Hall.In einem umfassenden Schreiben hat Landrat Gerhard Bauer die Mitglieder des Kreistags des Landkreises Schwäbisch Hall über die wichtigsten bisher getroffenen Maßnahmen informiert.

Ähnlich wie im Hohenlohekreis mussten auch im Landkreis Schwäbisch Hall so genannte „Hotspots“ festgestellt werden: ein Kleiderbasar in Untermünkheim und ein Blues-Konzert in Gaildorf.

Zahlreiche Menschen haben sich außerdem im Ski-Urlaub in Österreich, in der Schweiz und in Norditalien angesteckt und den Virus unwissentlich weiterverbreitet. „Daher bin ich dankbar für die strikten Verordnungen von staatlicher Seite und auch für das Beherzigen der Vorgaben durch unsere Bevölkerung“, so der Landrat.

Vorkehrungen getroffen

Die Landkreisverwaltung arbeite weiter unermüdlich daran, in Abstimmung mit der Kreisärzteschaft, den Kliniken, den Rettungsdiensten und den Städten und Gemeinden, die Situation zu entschärfen und die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.

Die wichtigsten eingeleiteten und umgesetzten Maßnahmen seien bisher: Tägliche Lagebesprechung und regelmäßige Sitzungen des Koordinierungsstabs; Aufgrund der ersten bestätigten Fälle in Baden-Württemberg wurden bereits Vorkehrungen im Gesundheitsamt und in den Kliniken im Landkreis getroffen und Kontaktdaten für Informationen und Ansprechpartner im Landkreis, auf Landesebene und auf Bundesebene veröffentlicht. Die Verwaltungsspitze des Landratsamts trifft sich seit dem ersten Fall im Landkreis täglich zu Lagebesprechungen, entscheidet über Maßnahmen und veranlasst die Umsetzung. Der eigens gebildete Koordinierungsstab mit Vertretern der Landkreisverwaltung, der Kreisärzteschaft, der Kliniken, der Rettungsdienste, und der Städte und Gemeinden tagt in regelmäßigen Abständen, bespricht und initiiert weitere notwendige Maßnahmen. Nachdem die Ärzteschaft zunächst signalisiert hatte, die Corona-Tests in separaten Räumen oder bei Hausbesuchen leisten zu können, zeigten sich dann aber Kapazitäts- und Sicherheitsprobleme. Die von der Verwaltung schon vorsorglich vorbereiteten Abstrichstellen konnten deshalb schnell umgesetzt werden und der Betrieb wurde am 19. März aufgenommen.

Diese neuen „Drive-ins“ würden sehr gut angenommen und die Arztpraxen entlasten, betont der Landrat in der Mitteilung. Bei den vorhandenen Abstrichstellen wird zurzeit auch die Einrichtung von Fieberambulanzen geplant.

Beim Gesundheitsamt des Landratsamts Schwäbisch Hall wurde eine Telefon-Hotline mit der dafür notwendigen personellen Besetzung, Technik und Räumlichkeit eingerichtet. Die Hotline 0791/755 7400 ist werktags von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr besetzt.

Weiter wurde beim Gesundheitsamt eine spezielle Arbeitsgruppe gebildet, deren Hauptaufgabe es ist, die Ansteckungsketten nachzuvollziehen, Kontaktpersonen der Infizierten zu benachrichtigen und das Gesundheitsamt von administrativen Aufgaben zu entlasten. Dazu wurden aus allen Ämtern der Landkreisverwaltung insgesamt über 40 Mitarbeiter abgeordnet.

Der Dienstbetrieb der Landkreisverwaltung wurde zunächst für den Publikumsverkehr eingeschränkt. Kunden, insbesondere der Zulassungsstelle, wurden nach telefonischer oder elektronischer Terminvereinbarung am Eingang abgeholt. Aufgrund des abgeordneten Personals und auch aufgrund einiger Mitarbeiter, die sich selbst in Quarantäne begeben mussten, wurde der Dienstbetrieb und der Publikumsverkehr weiter eingeschränkt. Dringende Anliegen werden weiterhin bearbeitet.

Sitzungen abgesagt

Wo möglich, wurden kurzfristig Home-Office-Arbeitsplätze eingerichtet und Mitarbeiter auf Einzelbüros umgesetzt, um die Ansteckung innerhalb der Mitarbeiterschaft zu verhindern, so dass der Dienstbetrieb aufrechterhalten werden kann. Anstehende Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse wurden abgesagt. Die Verwaltung gab Hinweise aufgrund von zahlreichen Anfragen aus den Städten und Gemeinden und von Veranstaltern wegen der Absage von Veranstaltungen aller Art. Auch der Betrieb der Kantinen im Landratsamt wurde an die neue Situation angepasst und Vorsorge getroffen, dass die notwendigen Abstände eingehalten werden können.

Im Klinikum Crailsheim wurden bereits nach Auftreten der ersten Fälle in Bayern und Baden-Württemberg organisatorische Vorkehrungen getroffen. Ein Verfahrenshandbuch „COVID 19“ wurde in kürzester Zeit für die Mitarbeiterschaft ausgearbeitet.

Isolierter Bereich

Ein isolierter Bereich für Corona-Patienten wurde geschaffen. Bei Bedarf können weitere isolierte Bereiche eingerichtet werden, um neue infizierte Patienten aufnehmen zu können. Freie Kapazitäten entstehen durch Absetzung aller planbaren und nicht unbedingt kurzfristig notwendigen Eingriffe. Mit Stand 25. März wurden 16 Patienten im Klinikum Crailsheim stationär isoliert behandelt, darunter sieben mit bestätigter Infektion, bei den anderen handelt es sich um Verdachtsfälle.

Zwei der 16 Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation. Die Tendenz ist steigend. Der Besucherverkehr im Klinikum wurde stark eingeschränkt. Es wird dingend darum gebeten, dass erkrankte Personen, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben oder die Kontakt zu Infizierten hatten, nicht persönlich ins Klinikum oder in eine Arztpraxis kommen, sondern telefonisch Kontakt aufnehmen.

