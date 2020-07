Klares Votum für den Hardliner

Landkreis Schwäbisch Hall.Der bisherige AfD-Abgeordnete Udo Stein zieht erneut in den Landtagswahlkampf. Die Aufstellungsversammlung entschied sich deutlich für den Bühlertanner. Herausforderer Stefan Thien scheiterte.

Stein vertritt den Wahlkreis Schwäbisch Hall im Landtag. In dieser Rolle ist er seit vier Jahren deutlich wahrnehmbar. Seine Partei applaudiert ihm, die politische Konkurrenz geht den Rechtsaußen an – so weit ist dies eingeübtes Politikgebaren. Dass jetzt ein Bewerber aus den eigenen Reihen aufgestanden ist, um dem in seiner Partei etablierten Bühlertanner seine Rolle streitig zu machen, ist bemerkenswert.

Der Böblinger Stefan Thien ging im Vorfeld der Aufstellungsversammlung davon aus, eine 50:50- Chance zu haben. Er vermutete Unzufriedenheit innerhalb der Kreis-AfD. Offenbar hat sich der Herausforderer getäuscht. Er muss eine deutliche Abstimmungsniederlage hinnehmen. 22 wollen wieder Stein als Kandidaten haben, sieben plädieren für Thien. 29 AfD-Mitglieder versammelten sich in Bühlertann. Das Stehpult vor der Bühne ist von zwei Bannern in der Grundfarbe Blau flankiert. „Mut zur Wahrheit“ und „Unser Land, unsere Heimat“ ist darauf zu lesen. Die Partei hatte angekündigt, darüber abstimmen zu lassen, ob die Presse der Versammlung beiwohnen darf. Diese Entscheidung fand nicht statt. Udo Stein nutzte aber die Gelegenheit zur Schelte. Die Presse sei „völlig parteiisch“.

Ähnlich aggressiv wie seine Presseschelte formulierte Stein auch seine politischen Vorstellungen. Das hob ihn deutlich von seinem Herausforderer ab. Thien hatte sich für einen moderaten Auftritt entschieden. Die Maskenpflicht sei unsinnig, so Udo Stein. Geld solle in Baden-Württemberg behalten werden, anstatt es nach Brüssel zu überweisen, Gewalttäter mit Migrationshintergrund sollten sofort abgeschoben werden. Jürgen Stegmaier

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.07.2020