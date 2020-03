Keine Hinweise auf weitere Ausbrüche

Bretzfeld.Im Fall des Ausbruchs der Geflügelpest in der Gemeinde Bretzfeld (die FN berichteten) ist eine Aufhebung der Restriktionsgebiete Mitte März möglich. Das Veterinäramt des Hohenlohekreises hat seit dem amtlich festgestellten Ausbruch am 7. Februar rund 120 Geflügelhalter in den Restriktionszonen überprüft und dabei knapp 800 Proben genommen, die allesamt negativ ausgefallen sind. Gleichzeitig

