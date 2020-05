Keine Heuschrecken entkommen

Die Ursache für das Feuer in einer Zuchtanlage für Heuschrecken ist nach wie vor unklar. Die Firma beliefert Fachgeschäfte und Zoos mit dem Lebendfutter.

Onolzheim. Der Brand auf einem Aussiedlerhof bei Onolzheim südwestlich von Crailsheim sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Das lag an den Opfern der Feuersbrunst: Bis zu zehn Millionen Heuschrecken verbrannten am vergangenen Samstag in

...