Kein Hinweis auf ein Autorennen

Künzelsau.Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, wurden in der Bahnhofstraße in Künzelsau zwei junge Männer leicht und ein junger Mann schwer verletzt (wir berichteten). Der Fahrer eines BMW hatte einen, sich bereits auf der Bahnhofstraße befindlichen, Pkw überholt. Möglicherweise infolge zu hoher, den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit, kam es beim Wiedereinscheren zu einem Fahrfehler, sodass der BMW nach rechts von der Fahrbahn abkam und in eine Hangbefestigung aus Beton krachte.

In der Pressemeldung schrieb die Polizei, dass es sich „offensichtlich“ um ein Autorennen im Vorfeld des Unfalls gehandelt habe. „Zwar kannten sich der Fahrer des verunfallten und des überholten Fahrzeugs, Hinweise auf ein unerlaubtes Autorennen gibt es bislang nicht“, berichtigt die Polizei. pol

