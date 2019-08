Jungtierschau in Markthalle

Blaufelden.Der Kleintierzuchtverein Blaufelden lädt am Wochenende des 24./ 25. August zur 48. Fränkisch- Hohenlohischen Jungtierschau in der Markthalle ein.

Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Gezeigt werden circa 600 Tiere, wie Rassegeflügel, Tauben, Ziergeflügel und Kaninchen. In der Markthalle wird dem Tierfreund ein umfassender Überblick über die Vielfalt der verschiedenen Rassen vermittelt. Dem Kenner und Fachmann wird die Gelegenheit gegeben, Vergleiche zu ziehen und den Stand der züchterischen Bemühungen zu beurteilen. An beiden Ausstellungstagen präsentiert sich die Frauengruppe Blaufelden mit ihren vielseitigen Bastelarbeiten. Als besonderes Highlight finden am Samstag um 11 Uhr und 17 Uhr Kaninhop- Vorführungen der Murrtalhopper statt.

Am Samstagabend lädt der Kleintierzuchtverein Blaufelden zum Züchterabend in die Markthalle ein.

