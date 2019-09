Jetzt Markenbotschafter

Heimhausen.Der langjährige Küchenchef in Heimhausen bei Julfingen wechselt zu Edeka Ueltzhöfer nach Heilbronn.

Markus Reinauer stand 13 Jahre im Landgasthof Jagstmühle in Heimhausen am Herd. Für viele überraschend hängte er zum 31. August seine Kochjacke an den Nagel und wechselt als gastronomischer Leiter zu Edeka Ueltzhöfer.

Als Reinauer 2006 kam, war die Mühle in Sachen Kulinarik, Ambiente, Gästefrequenz, Personal und Führungskultur kein Vorzeigebetrieb. Obwohl nur als Küchenchef eingestellt, wurde er schnell zum Kümmerer und übernahm die Rolle des Patrons und Hotelmanagers. Trotz reizvoller Angebote sei es für ihn nie „eine Option gewesen, woanders zu arbeiten“.

Das hat sich im Februar geändert. Auf einer Tagung der Ueltzhöfer-Märkte in der Jagstmühle sprach Reinauer darüber, welches Potenzial er in der „Verarbeitung ganzer Tiere“ sieht und kam mit Steffen Ueltzhöfer ins Philosophieren. Der hat offensichtlich bemerkt, wie beseelt Reinauer von seiner ganzheitlichen Heimatküche ist – und hat ihm eine Stelle angeboten, „die es in dieser Form bisher nicht gibt“.

Seine neue Tätigkeit beschreibt er so: „Gastronomischer Leiter und Markenbotschafter.“ Unter anderem werde er in einer in Sontheim geplanten Eventküche Konzepte für Events und Workshops erarbeiten, selbst am Herd stehen, Rezepte, neue Produktlinien und Eigenmarken entwickeln, regionale Netzwerke pflegen.

„Sehr überrascht“ sei er von der Kündigung gewesen, sagt Mühlen-Geschäftsführer Ralf Sturm. Zur Stimmung im Team sagt Restaurantleiterin Nadine Stocker: „Tränen kann man nicht zitieren.“ jüko

Mittwoch, 18.09.2019