Jetzt fehlt nur noch der Impfstoff

Landkreis Ansbach.Derzeit werden landesweit Impfzentren errichtet, um die geplanten Covid-19-Impfungen durchführen zu können. Seitens der Bayerischen Staatsregierung wurde hier der 15. Dezember als Frist gesetzt.

Das nun auf dem ehemaligen Ansbacher Messegelände am Onoldsbach errichtete Impfzentrum steht hierfür bereit. Zudem gibt es mobile Impfteams. Impfungen wären bereits zum jetzigen Zeitpunkt möglich. Da allerdings aktuell noch kein Impfstoff verfügbar ist, kann der tatsächliche Betrieb erst zu einem späteren Zeitpunkt starten.

Letzte bauliche Maßnahmen am Impfzentrum werden bis zum Wochenende abgeschlossen sein. Der Betrieb wäre von diesen nicht beeinträchtigt.

Betreiber des Impfzentrums ist die Firma Ecolog, die bereits das Testzentrum in Schalkhausen unterhält. Das für das Impfen benötigte medizinische Personal wird durch den Betreiber gestellt.

Wann konkret mit dem Impfen begonnen wird, hängt nun davon ab, wann die Impfstoffe zugelassen und an die Zentren in Bayern verteilt werden. Die logistischen Voraussetzungen hierfür wurden für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach jedoch gemeinsam geschaffen. „Im Kampf gegen die Pandemie wollen wir keine Zeit verlieren. Sobald ein Impfstoff zur Verfügung steht, kann mit der Impfung begonnen werden. Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt geschafft, um der unkontrollierten Ausbreitung von Corona entgegenzuwirken“, so Oberbürgermeister Thomas Deffner.

Geimpft wird zukünftig nicht nur auf dem Messegelände Ansbach. Vielmehr werden, auch aufgrund der Größe des Kreises, mehrere mobile Teams gefährdete Einrichtungen, wie Senioren- und Pflegeheime, besuchen und Impfungen vor Ort vornehmen. Zu Beginn wird der Impfstoff nicht flächendeckend und nur begrenzt zur Verfügung stehen. Daher wurde nach den Empfehlungen der Impfkommission eine Reihenfolge festgelegt, nach der geimpft werden soll. In einer ersten Phase sollen, nach jetzigem Stand, Risikogruppen an der Reihe sein, also Männer und Frauen, bei denen ein schwerer Verlauf nach einer Infektion mit Corona zu erwarten ist. Außerdem Personen, die einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. In der zweiten Phase werden alle anderen Gruppen geimpft. lra

