Jazzkonzert mit Johannes Bigge Trio

Aub.Im Haus Ars Musica Aub findet am Sonntag, 18. Oktober, um 20 Uhr bei freiem Eintritt ein Konzert mit dem Johannes Bigge Trio statt.

Mit „Imago“ veröffentlichte das Johannes Bigge Trio 2018 sein zweites Album. Gleichermaßen von Jazz, Pop und Klassik beeinflusst, verhandeln die drei Musiker die Gewichtung des Bandgefüges in jedem Stück neu. Die Musik steckt voller Dynamik, Emotion und überraschenden Stimmungswechseln und spielt geschickt mit Widersprüchen. So sind die Kompositionen gleichermaßen komplex und einfach, inbrünstig und sachlich, verstiegen und leicht zugänglich, klar strukturiert und doch voller verschlüsselter Bilder. Seit der Gründung im Jahr 2010 spielte die Band auf Festivals und in Clubs in ganz Deutschland. Konzertreisen führten nach Italien und Saudi-Arabien. Die Band: Johannes Bigge (Piano), Marc Muellbauer (Contrabass) und Moritz Baumgärtner (Schlagzeug). Anmeldung ist nötig bei Eva-Maria Wulftange per E-Mail an wulftange@t-online.de oder Handy 0171 / 1000787. pm

