Ja zum Impfzentrum Wolpertshausen

Vor dem Eingang der Mehrzweckhalle wird den Menschen, die zur Impfung eingeladen worden sind, Fieber gemessen. Im Foyer der Halle werden die Daten aufgenommen, die Leute registriert. In einem abgetrennten Teil der Halle werden die zu Impfenden in einem acht Minuten langen Film über den Impfstoff informiert. Im Anschluss gibt es in separaten Kabinen ein Arztgespräch. Dieses ist auf zehn Minuten angesetzt. Dann erfolgt die Impfung. Im Anschluss bleiben die Geimpften noch 30 Minuten unter Aufsicht von Sanitätern in einem Nebenraum.

In der Halle werden auch die Nebenräume genutzt. In der Küche wird der Gefrierschrank stehen, in dem der Impfstoff auf minus 70 Grad lagert. Es gibt Büros, einen Pausenraum, einen Umlaufgang für die Beschäftigten.

Es sind zwei Schichten geplant, mit je 36 Angestellten. Pro Stunde können maximal 70 Personen geimpft werden. Deshalb, so Schmidt, reichten die Parkplätze vor der Halle (55 Stück) und entlang der Straße (weitere 55) aus. „Wir gehen anfangs nicht von einem Zwei-Schicht-Betrieb aus“, so Schmidt, es stehe nicht genügend Impfstoff zur Verfügung. Ab voraussichtlich Juli sollen die Impfungen in Arztpraxen verlagert werden.

Sichtschutz und Absperrzäune sollen die Halle zu den Bildungseinrichtungen abschirmen. Security werde dafür sorgen, dass Besucher nicht durch den Pausenhof gehen. Es werde in Wolpertshausen kein Militär eingesetzt. Für den Standort Wolpertshausen spreche auch, dass ein ÖPNV bereits bestehe – bei der Arena Hohenlohe sei das nicht der Fall. Je nach Nachfrage werde der ÖPNV ausgebaut. Weitere Punkte: Die Halle hat eine Lüftungsanlage, es gibt einen Notarztstandort. sel