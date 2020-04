Inzwischen über 3000 Kontaktpersonen ermittelt

Hohenlohekreis.Der Landrat des Hohenlohekreises, Dr. Matthias Neth, hat sich in einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt. Mit Blick auf die Corona-Pandemie schreibt der Landrat, dass man im Hohenlohekreis durch die sehr frühen Fälle schon länger im Krisenmodus sei. Doch auch hier sei zu erkennen, dass die Maßnahmen der Containment Strategie sinnvoll und erfolgreich seien.

Aktuell (Stand 6. April) habe man im Hohenlohekreis 548 positiv getestete Einwohner. Leider müsse man 15 Todesfälle beklagen. Gleichzeitig gehe er davon aus, dass von den positiv getesteten Fällen über die Hälfte (rund 300) wieder genesen seien. Dies gelte insbesondere für die betroffene Bevölkerung in den beiden ehemaligen Hotspot-Gemeinden Kupferzell und Pfedelbach.

Insgesamt wurden im Hohenlohekreis laut Dr. Neth bisher über 3000 Kontaktpersonen ermittelt, die sich in häuslicher Absonderung isolieren. Das sind über 2,6 Prozent der Kreisbevölkerung. „Wir wissen mittlerweile von Fällen, bei denen bestätigt erkrankte Personen keine Kontaktpersonen mehr angeben, weil sie sich bereits selbst als Kontaktpersonen in häuslicher Absonderung befanden. Dies ist ein gutes Zeichen für die Funktionsfähigkeit der Strategie, auch wenn bei über 3000 Betroffenen natürlich nicht alles reibungslos laufen kann,“ so der Landrat.

Der Hohenlohekreis habe noch vor Land und Bund verschiedene Maßnahmenpakete zum Schutz der Bevölkerung auf den Weg gebracht. Das Gesundheitsamt, der Krisenstab, die Behördenleitung und die Pressestelle arbeiten seit Ende Februar sieben Tage die Woche im Schichtbetrieb. Das Gesundheitsamt sei in eine so genannte besondere Aufbauorganisation überführt worden. Über 300 Mitarbeiter sind seinen Angaben zufolge mit der Lagebewältigung beschäftigt. Insbesondere das Team zur Ermittlung von Kontaktpersonen bei COVID-19-Erkrankten sei personell stark aufgestellt, schreibt der Landrat.

Bei der Hotline des Hohenlohekreises gehen täglich Hunderte Anrufe mit unterschiedlichsten Fragestellungen ein. Dies zeige ein großes Informationsbedürfnis der Bevölkerung. Die Hotline ist weiterhin werktags von 8 bis 18 Uhr sowie am Wochenende und über die Osterfeiertage von 9 bis 16 Uhr erreichbar.

Situation in den Pflegeheimen

Im Hohenlohekreis sind bisher relativ viele junge Menschen erkrankt, die statistisch einen milderen Verlauf haben. Gerade vor dem Hintergrund des Schutzes der Risikogruppen müsse das Hauptaugenmerk besonders den älteren Menschen gelten.

Dies gelte besonders für Pflegebedürftige in der ambulanten Pflege und in den Pflegeheimen. Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat inzwischen zehn von 31 Pflegeheimen im Kreis unter Quarantäne gestellt. „Diese harte Maßnahme ordnen wir immer dann an, wenn positive Testergebnisse auf das Coronavirus unter Mitarbeitern oder Bewohnern der Pflegeheime vorliegen“, so Dr. Neth.

Alle Bewohner sowie Mitarbeiter der betroffenen Heime gelten damit bis auf weiteres als sogenannte Kontaktpersonen der Kategorie 1. Für die Bewohner bedeutet das, dass sie das Gelände nicht mehr verlassen sowie keinen Besuch mehr empfangen dürfen.

Die Mitarbeiter der Heime gehören zur Gruppe der systemrelevanten Berufe und dürfen in Schutzkleidung weiterarbeiten, solange sie keine Krankheitssymptome haben. Außerhalb der Arbeitszeit müssen sich die Mitarbeiter zuhause isolieren.

Ebenso wie bei der Suche nch Medizinischen Personal könne man auch im Bereich Schutzausrüstung von ersten Erfolgen berichten. Nachdem man bereits deutlich über 10 000 dringend benötigte Spenden- Schutzmasken im Hohenlohekreis habe verteilen können, habe inzwischen die Firma Ziehl-Abegg Gesichtsschutzvisiere aus 3D-Druck gespendet, teilte der Landrat mit.

Die Hohenloher Krankenhaus gGmbH mit dem Standort Öhringen hat Quarantänestationen eingerichtet und behandelt erfolgreich COVID-19 Patienten. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020