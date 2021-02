Inzidenz bei 31,1 pro 100000 Einwohner

Hohenlohekreis.Das zweite Wochenende im Kreisimpfzentrum (KIZ) Öhringen geht zu Ende. Von Freitag bis Sonntag wurden alle knapp 600 gelieferten Dosen verimpft. Am Sonntag gingen die Impfungen bis 18 Uhr. Verimpft wurde wie beim ersten Wochenende der Biontech-Impfstoff.

Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat am Wochenende (30. und 31. Januar) insgesamt acht neue Corona-Infektionen an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz lag am heutigen Sonntag bei 31,1 pro 100000 Einwohner. Weitere Informationen zum Coronavirus sowie das Dashboard mit den einzelnen Zahlen pro Gemeinde sind unter www.corona-im-hok.de zu finden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.02.2021