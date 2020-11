Investitionen lassen Wasserpreis steigen

Die Hohenloher Wasserversorgungsgruppe (HWG) hat kürzlich in Rekordzeit in Schrozberg getagt. Die Quintessenz des Treffens: Es wird weiter investiert, und das Wasser wird teurer.

Schrozberg. In normalen Jahren ist die HWG-Verbandsversammlung wahrlich keine Husch-Husch-Veranstaltung: Die Vorsitzende Petra Weber verortet den Zweckverband zu Beginn üblicherweise im politischen Raum – und fordert beispielsweise eine bessere Förderung, Geschäftsführerin Isolde Ansorge legt Finanzabschluss und -planung ausführlich dar, der Technische Betriebsführer Holger Gersten gibt einen ausführlichen Bau- und Betriebsbericht ab, NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm zeigt ausführlich auf, was den Haupt-Wasserlieferanten gerade umtreibt – und gerne wird danach miteinander gespeist und geplaudert.

Diesmal gab’s eine Brezel und ein Hanuta am Platz, keine Weber-Rede, keinen vorgetragenen, sondern nur einen schriftlichen Gersten-Bericht, keine Damm-Darlegungen, lediglich Ansorges prägnante Erklärungen zur Jahresrechnung 2019 und zum Wirtschaftsplan 2021 – und die Abstimmungen darüber, mit jeweils einstimmigem Ergebnis. Alle sollten schnell wieder raus aus der Stadthalle, schließlich wollte man kein unnötiges Corona-Risiko eingehen. Nach einer halben Stunde war’s vorbei.

Immerhin, eins ist auch im Pandemie-Jahr 2020, wie es immer war: „Die Wasserversorgung war zu keinem Zeitpunkt gefährdet“, wie Weber betonte. Diese scheinbar selbstverständliche Tatsache, hinter der freilich eine Menge Infrastruktur, Planung und Arbeit steckt, hat ihren Preis – und der wird im Verbandsgebiet steigen: Die Betriebskostenumlage, die die Mitgliedskommunen an die HWG zahlen mussten, lag 2019 bei 1,40 Euro pro Kubikmeter, erreicht 2020 nach Plan 1,49 Euro und soll 2021 auf 1,60 Euro steigen.

„Super Vernetzung“

Geschäftsführerin Ansorge erklärte das vergleichsweise kräftige Plus: Knapp 70 Prozent der Umlage seien abhängig vom Einkaufspreis des Wassers, auf den man keinen Einfluss habe. Der Lieferant NOW sei mit einem hohen Unterhaltungsaufwand konfrontiert, mehrere Sanierungen stünden an, der Personalaufwand steige. Ansorge betonte: „Dem gegenüber steht die Versorgungssicherheit. Wir haben eine sehr gute Kooperation mit der NOW.“ Der Partner biete eine „super Vernetzung“.

Auch die Unterhaltung eigener Anlagen und erhöhte Kosten für die Betriebsführung durch die NOW – diese seien zum ersten Mal seit 2004 auf den Prüfstand gestellt worden – führte die HWG-Geschäftsführerin als Gründe für die gestiegene Betriebskostenumlage an.

Neues Pumpwerk in Schön

Es sei in den nächsten Jahren mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Die Hohenloher Wasserversorgungsgruppe investiert kontinuierlich in ihre Infrastruktur. Zuletzt ist beispielsweise das Pumpwerk Schön bei Creglingen neu gebaut worden.Seit diesem Jahr ist es in Betrieb. Das neue Pumpwerk mit zwei Wasserkammern zu je 15 cbm versorgt den Wasserturm Schön. Das alte Pumpwerk wurde zurückgebaut. Es stammte aus dem Jahr 1958 und entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen der Regeln und Technik der Trinkwasserversorgung. Die Gesamtmaßnahme, die auch eine Erneuerung der Druckleitung und den Anschluss an das Fernleitsystem beinhaltet, kostete rund 650 000 Euro. Zuschüsse gab es hierzu nicht.

Ein weiteres größeres Projekt war und ist die Erneuerung der Zuleitungen im Bereich Werdeck, Seibotenberg und Diembot. Seit September läuft der dritte Bauabschnitt. 2021 steht der Neubau der Zuleitung zum Wasserturm Heufelwinden auf dem Programm. Gesamtkosten: rund 177 000 Euro netto. Über diesen Wasserturm werden Heufelwinden, Gammesfeld, Hertershofen, Hausen am Bach und Hegenau versorgt. Die aktuelle Zuleitung aus Grauguss wurde 1955 gebaut, immer wieder kommt es zu Rohrbrüchen. Außerdem wird der Hochbehälter Herbertshausen für 225 000 Euro netto saniert. Der Hochbehälter weist auch Schäden am Beton und am Putz sowie am Dach auf. Diese sollen behoben werden. Quasi zum Tagesgeschäft gehören für die HWG zahlreiche Ortsnetzerweiterungen und -erneuerungen. seb

