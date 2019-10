Interesse am Gedenktag in Herbsthausen sehr groß

Kupferzell.In einer Zusammenkunft ließ der Vorstand der Pfarrer-Mayer-Gesellschaft zu Kupferzell die Feierlichkeiten anlässlich des 300. Geburtstages des Kupferzeller Mitbürgers Revue passieren.

Schatzmeister Klaus Wunderlich konnte berichten, dass die Mittel des Vereins dank Spenden ausgereicht hätten.

Fast 150 Teilnehmer waren an einem warmen Septemberabend zur Geburtstagsfeier in die Brauereischeune nach Herbsthausen gekommen und hatten an dem Mundart-Gottesdienst mit Pfarrer im Ruhestand Willi Mönikheim teilgenommen.

Vorsitzender Heiner Werner drückte seine Zufriedenheit darüber aus, dass man mit der Akademiescheune in Kupferzell einen passenden Ort für den Festakt gewählt hatte.

Der Vorsitzende erinnerte an den Festvortrag von Rudolf Bühler als Mitbegründer des Vereins, in dem er sich hauptsächlich mit Mayer und der Oekonomischen Gesellschaft zu Bern befasst hatte. Diese war eine der Wissensquellen für Mayer gewesen.

Vorträge publizieren

Eine Kurzfassung seines Referats wie auch der Inhalt der vier anderen Kurzvorträge (zur Einführung der Kartoffel, über den Kalenderstreit von Sindringen, über ökonomische Überlegungen Mayers und neue Erkenntnisse zu seiner Familiengeschichte) sollen im Jahrbuch 2020 des Historischen Vereins für Württembergisch Franken veröffentlicht werden.

Der eigentliche Geburtstag wurde mit einem gemeinsamen Gang zu Mayers Grabstelle beschlossen, wo die Teilnehmer etwas über den Verfasser der bekannten Grabinschrift, Georg Ferdinand von Forstner, erfahren konnten. pm

