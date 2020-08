Inmitten atemberaubender Landschaft

Atemberaubend ist die Landschaft rund um Rothenburg – im Osten steigt die Frankenhöhe auf, westlich geht es ins Taubertal und auf die Hohenloher Ebene.

Rothenburg. Die 13 Wanderwege des Verkehrsvereins Rothenburg führen durch eine einzigartige Kulturlandschaft und Naturschutzgebiete. Die lokalen Wanderführer begleiten die Gäste Ende August (20. bis 23.) täglich auf geführte Touren – neu in diesem Jahr: aufgrund der Covid-Maßnahmen und der besseren Planbarkeit der Gruppengröße müssen sich die Teilnehmer vorab anmelden. Dies geht via garten@rothenburg.de oder telefonisch unter 09861/404 521.

Einen Programm-Flyer sendet der veranstaltende Rothenburg Tourismus Service gern postalisch zu, Mail an garten@rothenburg.de genügt. Zudem liegt das Programm in der Tourist Information am Marktplatz aus, zudem stehen die Informationen zum Download bei rothenburg-tourismus.de zur Verfügung.

Das lange Wanderwochenende dient als Ersatz für die im April ausgefallene Wanderwoche. Am Donnerstag, 20. August, beginnt die Wanderwoche mit einer ausgedehnten Tour durch die Hohenloher Ebene nach Leuzenbronn inklusive Einkehr in der dortigen Gastwirtschaft „Zur Krone“.

Zu schönsten Aussichtspunkten

Am 21. August geht es ab 14 Uhr auf einem malerischen Wanderweg in kleiner Runde über die Evangelische Tagungsstätte Wildbad zu den schönsten Aussichtspunkten auf die Altstadt. Diese Tour ist mit einer Dauer von insgesamt 2,5 Stunden auch gut für Familien geeignet. Treffpunkt ist wie bei allen Touren der Marktplatz. Am 22. August geht es zur ausgedehnten Landpartie mit Picknick auf eine 4-Täler-Wanderung: Ruhbachtal, Hobachtal, Steinbachtal und Taubertal werden ab 10 Uhr angelaufen – ein reines Naturerlebnis. Auf der siebenstündigen Tour gibt es auch eine 45-minütige Picknick-Rast. Am Sonntag, 23. August, geht es auf eine fachkundlich geführte Runde zu den Mühlen im Taubertal.

Wer schon immer wissen wollte, wie prägend die Mühlenlandschaft für Rothenburg war, sollte sich für die Tour im 14 Uhr registrieren lassen. Aufgrund der Covid-Regulierungen ist die Teilnehmerzahl pro Tour in diesem Jahr begrenzt, um eine rechtzeitige Anmeldung wird gebeten. Wer es im August nicht schafft: die traditionelle Herbstwanderwoche im Oktober wird vom 10. Oktober bis zum 18. Oktober stattfinden. Auch hier gibt es wieder täglich geführte Touren von Rothenburg aus. Das detaillierte Programm der Herbstwanderwoche findet sich auf dem Flyer.

