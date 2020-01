Information über Inhalt und Ablauf

Künzelsau.In Zusammenarbeit mit der University of Louisville, Kentucky, USA, bietet die Akademie Würth Business School einen berufsbegleitenden Studiengang zum Master of Business Administration (MBA) in Global Business an.

Bei einem Informationsabend am Dienstag, 14. Januar um 17.30 Uhr in der Adolf Würth GmbH & Co. KG, Raum G101/102, Reinhold-Würth-Straße 12 - 17 in Künzelsau erhalten Interessenten weitergehende Informationen. Anmeldung zum Informationsabend bei Juliane Kliesch, Telefon 07940 / 15-3079.

Prof. Dr. Ralf Dillerup, Leiter des Programms, stellt das Konzept des MBA-Studiengangs vor und erläutert Inhalte. Weitere Informationen gibt es zu Organisation und Ablauf.

