In Zukunft drohen schwierige Debatten

Schrozberg.Eigentlich sollte die Sitzung gar nicht stattfinden, eigentlich sollte der Schrozberger Gemeinderat die Vergaben für die Sanierung des Kunstrasenplatzes, den Abbruch eines Hauses in der Speckheimer Straße und das Feuerwehrhaus West in Bartenstein im schriftlichen Verfahren beschließen. Aber: Stadtrat Hans-Joachim Feuchter (Wahlgemeinschaft für Jedermann) machte da nicht mit. Er legte Widerspruch gegen das Vorgehen ein.

Deshalb also saß man in ganz weiter, jede Menge Abstand bietender O-Formation in der Stadthalle, manche mit, manche ohne Maske. Die Mundschutze der städtischen Mitarbeiter zierte das Schrozberg-S, ein Desinfektionsspender stand und OP-Masken für Besucher lagen bereit. Feuchter betonte eingangs, er sei nicht grundsätzlich gegen die Baumaßnahmen. Aber er beantragte eine Verschiebung der Vergaben in den September. Der Hintergrund: Bis dahin erfährt die Kommune, wie sich wichtige Einnahme- und Ausgabekennziffern voraussichtlich entwickeln – von der Gewerbesteuer über den Einkommens- und den Umsatzsteueranteil, bis hin zu den Schlüsselzuweisungen und zu FAG-Umlage.

Er erwarte „viel heftigere Verschiebungen als in der Finanzkrise“, sagte der Stadtrat, nach wie vor gebe es ein Rückfallrisiko, was die Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen angeht.

Feuchter gab sich überzeugt: „Bis September kann man die vorliegenden Angebotspreise absichern.“ Die Baupreise sänken tendenziell. Man müsse halt mit den Unternehmen reden. Bauamtsleiter Thomas Pöschik zweifelte das an. Im Falle des Kunstrasenplatzes beispielsweise handle es sich um einen befristeten „Kampfpreis“ einer französischen Firma („Fieldturf Tarkett“), die momentan vehement auf den deutschen Markt drücke. 266 000 Euro waren ursprünglich für die Sanierung veranschlagt gewesen, das Angebot liegt bei rund 170 000 Euro. Außerdem: Die bewilligte Landesförderung in Höhe von 60 000 Euro gehe flöten, wenn nicht bis zum 21. Mai begonnen werde. Letzteres Argument bewog Feuchter, seinen Antrag in Bezug auf den Kunstrasenplatz zurückzuziehen.

Tanker statt Schlauchboot

Gegenwind bekam er vor allem aus den Reihen der Freien Wähler. Frank Klöpfer zeigte sich genervt, dass Feuchter „immer wieder irgendwelche unfundierten Sachen“ in den Raum stelle – wie beispielsweise sinkende Baupreise. Er, Inhaber eines Holzbaubetriebs, wisse nicht, ob die Preise sinken. Sehr wohl gebe es aber „sehr stark steigende Materialpreise“, weil er beispielsweise Lieferanten aus Italien habe. Ulrich Herrschner wiederum hält es für eine „Illusion“, dass das Bild bis September viel klarer sei. „Wenn man schwierige Entscheidungen vor sich hat, neigt man dazu, das zu schieben“, sagte er. Eine Stadt wie Schrozberg sei aber kein Schlauchboot, bei dem man mal kurz das Ruder herumreiße, sondern eher ein Öltanker. Erst im nächsten Jahr könne man wirklich umsteuern.

Lothar Mühlenstedt (CDU) erklärte für seine Fraktion, dass man den vorliegenden Vergaben zustimmen werde. Aber ein einfaches „Weiter so“ könne es jetzt nicht geben. „Wir werden Sachen strecken müssen, davon bin ich fest überzeugt“, so Mühlenstedt. Er forderte Kämmerin Carmen Kloss auf, in einer Liste zusammenzufassen, welche Investitionen geschoben werden können.

„Natürlich muss man sich zusammensetzen, natürlich müssen wir priorisieren und schieben“, sagte Herrschner. „Aber heute ist noch nicht die Zeit.“ Das sah die große Mehrheit der Stadträte so, die die Vergaben durchwinkte. Feuchter und Susanne Martens (ebenfalls WfJ) enthielten sich.

Grundsätzlich diskutiert wurde freilich dennoch, auch das Wort „Haushaltssperre“ tauchte mehrfach als Zukunftsoption auf, der eine oder andere verbale Giftpfeil flog. Schwierige Diskussionen zeichnen sich ab – zumal auch über Investitionen wie die neue Kinderkrippe gesprochen werden muss. Feuchter machte klar, dass diese auf seiner Prioritätenliste ganz oben stehe. Was aber fällt weg? seb

