In Uganda einen Neuanfang wagen

Schrozberg.„Neuanfang in Uganda“ ist ein Vortrag des Ehepaar Sachers überschrieben, in dem es über Erfahrungen in Ostafrika berichtet.

Im vorgerückten Alter noch einmal was ganz Neues wagen? Altes hinter sich lassen? Sich auf neue Lebens- und Arbeitsbedingungen in Afrika einlassen? Auf eine völlig neue Sprache? Eberhard und Bärbel Sacher haben diesen Schritt gewagt – sie erzählen von ihren Erlebnissen in Uganda am Sonntag, 29. Dezember, um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Schrozberg.

Vor über zwei Jahren haben Eberhard und Bärbel Sacher mit 65 und 58 Jahren den Schritt ins Ungewisse gewagt – in Ostafrika. Sie berichten von den spannenden Anfängen, den Menschen in Uganda, dem Leben im afrikanischen Umfeld, von der Arbeit in den Schulen und vom ganz anderen Alltag dort. Sie erleben, wie Gott sie in der neuen Umgebung trägt und ihnen Kraft und Liebe zu den Menschen gibt.

Bärbel Sacher arbeitet als EDV-Lehrerin mit ugandischen EDV-Lehrern in 27 kirchlichen Schulen, dadurch werden circa 10 000 Schüler erreicht. Es ist eine Herausforderung für die Lehrer, mit etwa 100 Schülern in der Klasse EDV zu unterrichten, vor allem, wenn maximal zehn Computer zur Verfügung stehen oder es keinen Strom gibt.

