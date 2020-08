In Kontext einer Kleinstadt eingebunden

Aub.„Relativ viel Zeit und Raum“ lautet der Titel einer Ausstellung im Rahmen des Auber Kunstsommers. Sie wird am 22. August eröffnet und geht bis Oktober.

Relativ viel Zeit und Raum nimmt diesen Sommer in Aub die junge Kunst ein. Diese junge Kunst bricht aus ihren etablierten, meist urbanen Kunstkontexten aus und tritt in einen neuen ein: Den Kontext einer Kleinstadt, in der zeitgenössische Kunst normalerweise kaum sichtbar ist. Nun aber ist sie omnipräsent und breitet sich in den kleinstädtischen Gefügen aus, tritt in Beziehung mit den Stadtbewohnern und Besuchern. Leerstände rund um den Marktplatz werden mit Installationen bespielt, eine vielteilige Werkgruppe von Objekten ist an verschiedenen Orten im Stadtgebiet verteilt zu finden und das Spitalmuseum, das kein klassisches Kunstmuseum ist, zeigt zeitgenössische Malereien und Objekte in seinen historischen Räumlichkeiten. Die Künstler, Absolventen und Studierende der Kunstakademien Nürnberg und München, haben für diese Ausstellung ganz unterschiedliche Ansätze, Arbeitsweisen und Themenfelder verfolgt. Sie arbeiten gattungsübergreifend, ortsspezifisch, konzeptuell oder assoziativ. Umso spannender sind nun die vielfältigen Ergebnisse, die im Kontext des ländlichen Raums eine ganz neue Wirkung entfalten können.

Zur Ausstellung erscheinen zwei Publikationen. Beide sind unter www.galaxieoffgalerie.de unter dem Punkt Publikationen einsehbar. Eine Printversion kann man im Spitalmuseum Aub erwerben. Teilnehmende Künstler: Valentina Eppich, Diana Galli, Lukas Hoffmann, Martin Huber, Asuka Miyahara, Lukas Stix, Esther Weinhold, Philipp Emanuel Eyrich, Rosanna von Angerer, Dong, Lena Gruber, Markus Haas, Jörg Hechel, Katja Köditz, Martin Kufieta, Dimitris Mekras, Sabrina Schwemmer, Sophia E. L. Tartler.

Die Veranstaltung der galaxieoffgalerie findet in Kooperation mit der Stadt Aub statt. Öffnungszeiten Spitalmuseum: Samstag und Sonntag 13 bis 17 Uhr oder nach Voranmeldung unter Telefon 0171/8313647 oder arsmusica.jwolf@t-online.de. Sonderöffnungszeiten zu den Auber Jazznächten: Dienstag, 18. August bis Samstag, 22. August von 13 bis 20 Uhr.

Die Vernissage findet am 22. August um 17 Uhr auf der Spitalbühne statt. Um 20 Uhr tritt das Mareike Wiening Quintett auf.

