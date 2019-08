In halsbrecherischer Fahrt geht es den Hang hinab

Aub.Im Gegensatz zur Formel 1, wo der Sieger der Rennen derzeit meist schon vor dem Start feststeht, ist beim Rennen um den „Grand Prix del Aub“ am Montag, 19. August, alles möglich. In diesem Jahr sowieso, denn dieses Mal dürfen auch wieder die Erwachsenen mit an den Start gehen.

Meist durften sie nur mitfiebern, die Konstrukteure und Erbauer der Seifenkisten, Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde, wenn die Kinder und Jugendlichen sich in ihren fliegenden Kisten auf die Rennpiste stürzten und in teils halsbrecherischer Fahrt die Bahn hinunterrasten.

Teamwettbewerb

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2017 dürfen sie auch in diesem Jahr wieder mitfahren, gerne auch Gruppen aus den Nachbarorten.

Zwar ist das Rennen in der Simmershöfer Straße den Jugendlichen vorbehalten, dafür dürfen die Erwachsenen aber bei der Verlängerung im Motodrom am Marktplatz mit an den Start. Auch in diesem Jahr rufen die Stadt Aub und die Fremdenverkehrs- und Gewerbegemeinschaft alle Vereine, Verbände, Firmen, Stammtische, Kaffee(klatsch)runden, Jugendgruppen oder andere auf, sich am Teamwettbewerb zu beteiligen. Mitmachen können alle, die zwei jugendliche Fahrer auf die Piste bringen und drei weitere Fahrer(innen), die mindestens 16 Jahre alt sein müssen.

Die Kinder oder Jugendlichen fahren das übliche Seifenkistenrennen in zwei Durchgängen. Diese Durchgänge werden auch eigens ausgewertet und für die jungen Rennfahrer gibt es das übliche Preisbüfett am Marktplatz, von dem sich jeder Teilnehmer je nach Rennergebnis einen Preis aussuchen darf.

Start des Juniorenrennens ist am Montag, 19. August, um 13.30 Uhr in der Simmershöfer Straße. Nach dem Modus „Rad gegen Rad“ wetteifern die wagemutigen Piloten um die beste Linie und um jede Sekunde. Für die Fahrer im Alter von acht bis 15 Jahren besteht Helmpflicht!

Die Kisten müssen über eine funktionierende Bremse verfügen und dürfen eine Länge von 2,10 Meter und ein Gewicht von 90 Kilogramm nicht überschreiten.

Gaudirennen

Die Anmeldung ist ab 13 Uhr an der Rennstation in der Uffenheimer Straße möglich. Am Juniorenrennen können auch Einzelfahrer teilnehmen, die nicht zu einem der Teams gehören, die am Gaudirennen teilnehmen. Denn nach dem Juniorenrennen geht es für den Rest der Teams weiter am Marktplatz.

Hier sind die Seifenkisten auch nicht mehr an die Vorgaben des Rennens gebunden. Erlaubt ist im Motodrom alles, was schnell macht, spektakulär aussieht oder möglichst wendig ist. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, es kann aber auch mit den Kisten aus dem Juniorrennen gefahren werden.

Anmeldeschluss: 10. August

Pflicht sind allerdings in beiden Wettbewerben vernünftige Bremsen und Helm.

Das Gaudirennen für die Erwachsenen ist laut Ankündigung der Veranstalter „eine Mischung aus Geschicklichkeit, fahrerischem Können und ganz viel Action und Spaß“.

Anhand der Zeiten aus dem Juniorenrennen und der Punktezahl aus dem Gaudirennen werden dann die Gesamtplatzierungen ermittelt. Nähere Auskünfte können eingeholt werden im Foto Studio Menth - bei Patrick Menth, per Mail unter „seifenkistenrennen-aub@web.de“ oder auf Facebook: „Seifenkistenrennen Aub“. ag

