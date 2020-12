In die Infrastruktur wird kräftig investiert

Statt sich wie geplant in Wolpertshausen zu treffen, hat es für die 74 Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) eine Videokonferenz gegeben.

Wolpertshausen. Was von den Kindern und Lehrern in der Schule während der Corona-Pandemie abverlangt wird, wie digitaler Unterricht, muss von Politik und Verwaltung vorgelebt werden“, so Stefan Neumann, Bürgermeister der Stadt Künzelsau und NOW-Verbandsvorsitzender, bei seiner Begrüßungsrede auf der Verbandsversammlung.

Trotz eines ausgearbeiteten Hygienekonzepts für die geplante Veranstaltung in Wolpertshausen habe er sich gemeinsam mit NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm für eine digitale Veranstaltung entschieden – um das Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus ausschließen zu können.

Zum ersten Mal in der Geschichte des 1953 gegründeten Zweckverbands fand die Versammlung jüngst digital statt.

Im Sitzungssaal der Betriebszentrale in Crailsheim saßen lediglich neun Personen, unter anderem Neumann und Damm sowie die beiden stellvertretenden Geschäftsführer.

Insbesondere die technische Umsetzung der Videokonferenz war im Vorfeld mit vielen Vorbereitungen und Tests verbunden, heißt es in der Pressemitteilung. Am Ende funktionierte alles störungsfrei. Der Verbandsvorsitzende konnte mit den Mitgliedern zügig die Agenda abarbeiten. Der sonst übliche, rund einstündige Bericht von Geschäftsführer Damm war den Verbandsmitgliedern bereits mit den Sitzungsunterlagen zugesendet worden, da man im Hinblick auf die geplante Veranstaltung in Wolpertshausen die Sitzungsdauer auf ein Minimum gekürzt hatte.

Rekordverdächtig

Die Wasserabgabe des Zweckverbands (inklusive Eigenverbrauch) wird 2020 mit 30 Millionen Kubikmeter voraussichtlich wieder den Rekordwert von 2018 erreichen (2019: 29,1 Millionen Kubikmeter). Wie aus dem Bericht hervorgeht, gab es im Jahr 2020 zwar mehr Niederschläge als in den zwei Jahren zuvor, diese konnten aber die Defizite im Grundwasser noch nicht wieder ausgeglichen, da es auch 2019 trockener war als im langjährigen Mittel.

Im weiteren Verlauf beschloss die Versammlung den Jahresabschluss 2019, den Wirtschaftsplan 2021 und die Zusammenarbeit mit der Stadt Ravenstein, die in den kommenden Jahren Mitglied bei der NOW werden wird. Mit Blick auf die Finanzen berichtete die Geschäftsleitung, dass der Zweckverband 2019 unterhalb des Planansatzes geblieben war, was auf eine unerwartet hohe Wasserabgabe in jenem Jahr zurückzuführen ist.

Wasserpreis gestiegen

2021 steigt der Gesamtwasserpreis gemäß Wirtschaftsplan um 6,6 Cent je Kubikmeter auf 1,097 Euro je Kubikmeter. Anlass hierfür sind Sonderthemen im Bereich der Instandhaltung. „Wir werden in den kommenden Jahren konsequent in die bestehende Infrastruktur investieren müssen, damit es zu keinem Investitionsstau kommt und die Bürger sich weiterhin auf eine hohe Versorgungssicherheit und Wasserqualität verlassen können“, teilte Geschäftsführer Damm in seinem Vortrag zum Wirtschaftsplan mit. Des Weiteren ist die Anzahl der Versorgungsanlagen, für die die NOW zuständig ist, in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen.

Fünf neue Wasserwerke

„Die NOW befindet sich seit fast 15 Jahren in einem dynamischen Wachstum. In dieser Zeit haben wir fünf neue Wasserwerke in Betrieb genommen, mehr als 160 Brunnen und Quellen gepachtet und 300 Kilometer an neuen Wasserleitungen verlegt. Die NOW ist ein aktiver und dynamischer Zweckverband, was uns von vielen anderen Zweckverbänden unterscheidet“, so Damm.

Für den Geschäftsführer steht aber auch fest, dass dieser Wachstumskurs nur dann nachhaltig fortgeführt werden kann, wenn die derzeit 115 Mitarbeiter umfassende Belegschaft punktuell mit weiterem technischem Personal verstärkt wird.

Dem folgten auch die Verbandsmitglieder und stimmten dem Stellenplan mit fünf zusätzlichen Vollzeitstellen zu.

„Ich bin mit dem Ablauf unserer ersten digitalen Verbandsversammlung sehr zufrieden“, sagte der Vorsitzende Stefan Neumann nach der Veranstaltung.

„Dennoch hoffe ich trotz erfolgreicher Premiere, dass dies keine Dauervorstellung wird und wir uns nächstes Jahr mit den Verbandsmitgliedern wieder persönlich austauschen können.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020