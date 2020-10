In 24 Stunden ausverkauft

Ilshofen.Auf Initiative des Hohenloher Bundestagsabgeordneten Christian von Stetten (CDU) kommt der CDU-Politiker Friedrich Merz am Freitag, 23. Oktober, in die Arena Hohenlohe nach Ilshofen.

Die Veranstaltung mit 499 möglichen Gästen war nach Mitteilung von Christian von Stetten nach 24 Stunden ausgebucht.

Um alle coronabedingten Auflagen einzuhalten und die Veranstaltungsbesucher mit einem 1,50 Meter Abstand zum Nachbarsitzplatz zu schützen, wird ein umfassendes Hygienekonzept umgesetzt und die Veranstaltungshallenkapazität von 3000 auf 499 Personen reduziert.

Der 64-jährige Friedrich Merz bewirbt sich am 4. Dezember auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart gemeinsam mit Ministerpräsident Armin Laschet und dem Bundestagsabgeordneten Norbert Röttgen um das Amt des CDU-Bundesvorsitzenden und wird den Gästen in Ilshofen seine politischen Überzeugungen erläutern. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.10.2020