Immerhin ein Markt „light“

Aub.Coronabedingt mussten auch die Auber ihren Weihnachtsmarkt absagen. Ein bisschen was geht aber immer. Um wenigstens einigen der Kunsthandwerker Gelegenheit zu geben, ihre Waren zu verkaufen, wurden am vergangenen und am kommenden Wochenende rund um den Marktplatz sechs Verkaufsbuden aufgestellt. Jeweils freitags von 13 Uhr bis 18 Uhr und samstags von neun Uhr bis 13 Uhr sind diese Verkaufsstände geöffnet, wenn auch mit Maskenpflicht und Abstandsgebot. So kann wenigstens etwas Weihnachtsmarktflair an den Adventswochenenden am Auber Marktplatz herrschen. Unabhängig vom Weihnachtsmarkt ist natürlich auch der Marktplatz weihnachtlich dekoriert, sind einige Schaufenster liebevoll gestaltet. ag

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020