Immer mehr Frauen suchen Hilfe

Großerlach/Crailsheim.Das diakonische Sozialunternehmen Erlacher Höhe hat auf die Not von wohnungslosen Frauen hingewiesen. Für Vorstand Wolfgang Sartorius ist klar: „Viel Leid und Elend könnte verhindert werden, wenn das Menschenrecht auf Wohnen in Deutschland ernster genommen würde. Die sträfliche Vernachlässigung des sozialen Mietwohnungsbaus in den letzten zwanzig Jahren ist mit ursächlich für die Wohnungsnot, die längst auch im ländlichen Raum angekommen ist.“

Immer mehr Frauen suchen Unterstützung in der Wohnungslosenhilfe, weil sie wohnungslos sind oder ihnen die Gefahr droht, die eigene Wohnung zu verlieren. Bei der Erlacher Höhe wurden zum Stichtag am 30. September des vergangenen Jahres 302 Frauen untergebracht, versorgt und/oder beraten. In der Region Hohenlohe-Franken wurden knapp 100 Frauen beraten und betreut. Das entspricht einem Anstieg um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seit 2005 hat sich die am Stichtag erfasste Zahl der betreuten Frauen innerhalb der Erlacher Höhe mehr als verdreifacht. In Baden-Württemberg erreichte die Zahl der in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe um Hilfe suchenden Frauen mit 3316 ebenfalls einen Höchststand, nicht mitgerechnet jene Frauen, die in kommunalen Obdachlosenunterkünften untergekommen sind.

Beratung in der Region

Auch in der Region Hohenlohe-Franken steigt die Zahl der Frauen ohne Wohnung, weil es an bezahlbarem Wohnraum fehlt. In den Landkreisen Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Main-Tauber, in welchen die Erlacher Höhe Menschen unterstützt, laufen zunehmend mehr Frauen Gefahr, ihre Wohnung zu verlieren. In Crailsheim, Schwäbisch Hall, Künzelsau und Bad Mergentheim unterstützt und berät die Erlacher Höhe in den zentral gelegenen Fachberatungsstellen Menschen in Wohnungsnot.

Die Wohnungslosigkeit von Frauen ist oft weniger sichtbar als bei Männern: „Frauen halten oft länger in prekären Situationen aus, um das Bild nach außen zu wahren“, sagt Wolfgang Sartorius. Nicht selten werden Zweckbeziehungen eingegangen, die oftmals mit schwierigen Lebenssituationen einhergehen – bis hin zu häuslicher Gewalt, um die Wohnung halten zu können.

Gründe für den Verlust der eigenen Wohnung sind vielfältig: „Bei Männern hat man sehr oft das Thema Sucht. Bei Frauen sind es eher psychische Erkrankungen, traumatische Erlebnisse oder Gewalterfahrungen“, so Oliver Klein, Abteilungsleiter der Erlacher Höhe Hohenlohe-Franken.

Diese Ereignisse bleiben oftmals durch den fehlenden, geschützten Raum im Leben auf der Straße bestehen. Die Unterbringung in Obdachlosenunterkünften sei ohne erforderliche Privatsphäre und Sicherheit in einem von Sucht und Gewalt geprägten Umfeld unter oftmals menschenunwürdigen Lebensbedingungen untragbar. Die Erlacher Höhe fordert, dass das Recht auf Wohnen – unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen – als Menschenrecht in den Vordergrund rückt und der Anstieg der Zahl wohnungsloser Frauen so schnell wie möglich gestoppt wird. Verstärkte präventive Maßnahmen und Hilfen für Frauen mit oder ohne Kinder seien erforderlich.

Seit über 125 Jahren setzt sich das diakonische Sozialunternehmen Erlacher Höhe mit Hauptsitz in Großerlach für Menschen in sozialen Notlagen ein. Täglich erreiche amn an insgesamt 16 Standorten in Baden-Württemberg über 1 600 hilfebedürftige Menschen. Unterstützt werden wohnungslose, arbeitslose, suchtkranke und einkommensarme Menschen, Pflegebedürftige. pm

