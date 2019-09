Illegale Mülltransporte

Ansbach.Im Landkreis wird zunehmend via Handzettel für illegale Sammlungen geworben.

Das Landratsamt bittet die Bürger, sich nicht an Sammlungen zu beteiligen, die dubios erscheinen. Illegale Sammler arbeiten gewinnorientiert und nehmen nur mit, was für sie von Nutzen ist, so das Landratsamt.

Der Rest werde entweder nicht mitgenommen oder illegal am Straßenrand, auf Parkplätzen oder im Wald abgelagert. Neben eventuellen Umweltproblemen fielen für die Entsorgung dieser Abfälle Kosten an, die die Allgemeinheit zu tragen habe.

Die Sammlungen würden oft als wohltätige Aktion ausgewiesen, um durch Mitleid höheren Profit zu erzielen. Darüber hinaus sei eine umweltgerechte und legale Verwertung nicht gewährleistet. Der Landkreis Ansbach biete für eine Vielzahl der in den Flyern genannten Stoffe beziehungsweise Gegenstände (etwa Elektrogeräte, Kleidung und Metall) ein kostenloses Sammelsystem an insgesamt 57 Wertstoffhöfen an. Dort können sich die Bürger sicher sein, dass eine umweltverträgliche Verwertung stattfindet, so das Landratsamt.

Man bittet außerdem um Hinweise. Falls Angaben zu solchen Sammlungen gemacht werden können, solle man sich bei den Mitarbeitern im Bereich Abfallrecht unter Telefon 0981 / 4683213 oder E-Mail abfallrecht@landratsamt-ansbach melden. Nützliche Hinweise seien beispielsweise Autotyp oder Kfz-Kennzeichen eines Sammelfahrzeugs. Das Landratsamt werde sich dann mit der örtlich zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. Die Strafen reichten von Ordnungswidrigkeitsanzeigen bis hin zur Einleitung eines Strafverfahrens. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.09.2019