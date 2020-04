Crailsheim/Ellwangen.Der junge Mann, der im vergangenen Jahr insgesamt zwölf Kinderwagen in Crailsheim und Aalen angezündet hat, hat vor dem Landgericht Ellwangen ein Geständnis abgelegt und sich auch zu seinem Motiv geäußert: „Es stimmt, dass ich den Kinderwagen angezündet habe“, sagt der Angeklagte vor dem Landgericht Ellwangen, und wieder: „Es stimmt, es stimmt, es stimmt.“ Insgesamt zwölf Mal sagt er diesen Satz, versieht ihn aber noch mit dem entsprechenden Datum der jeweiligen Tat.

Entschuldigung

Dabei liest er eine Erklärung vor, weil er „nicht der ganz sichere Redner“ sei, wie seine Verteidigerin Anna Göbel aus Crailsheim vorab betont. „Das tut mir heute sehr leid“, fügt der Angeklagte hinzu. Er würde es nie wieder machen. Er habe damals nicht daran gedacht, was für Folgen es haben könne. Er habe sich nicht vorstellen können, dass das Feuer übergreifen und Menschen in Gefahr bringen könnte. „Das war keinesfalls meine Absicht. Ich würde heute so etwas nicht mehr tun.“ Ihm sei bewusst, dass er dafür eine Strafe verdient habe. In seiner Erklärung äußert er sich auch zu seinem Motiv: „Ich wollte einfach die Aufmerksamkeit haben.“

Auf frischer Tat ertappt

Der mittlerweile 24-Jährige, der in Crailsheim wohnt, muss sich vor der Zweiten Großen Strafkammer wegen versuchter schwerer Brandstiftung in zwölf Fällen verantworten. Vorsitzender Richter ist Bernhard Fritsch, insgesamt ist diese Strafkammer mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen besetzt. In erster Instanz urteilt sie über besonders schwere Straftaten.

Die Anklageschrift, verlesen von Staatsanwalt Ulrich Karst, listet zwölf Kinderwagen-Brände auf. Mal brennt einer vor einem Mehrfamilienhaus, mal im Treppenhaus, mal im Keller, mal brennen auch zwei an einem Tag. Meistens brennen sie frühmorgens und meistens werden sie von Anwohnern gelöscht.

Die Serie beginnt am 16. August 2019. Und dann geht es so weiter: 27. August, 7. September, 25. September, zwei mal am 27. September, 1. Oktober, zweimal am 4. Oktober, 10. Oktober, 15. Oktober. Der letzte Brand datiert vom 22. Oktober, an dem Tag ertappt die Polizei den Angeklagten auf frischer Tat. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Hall.

Wie passt Aalen in die Serie?

Die Kinderwagen zündete er mit einem Feuerzeug an, zweimal benutzte er ein Stabfeuerzeug, Brandbeschleuniger kam dagegen nicht zum Einsatz. Menschen kamen bei den Bränden nicht zu Schaden. Die Schäden an den Kinderwagen liegen jeweils bei einigen Hundert Euro. Anders sieht es mit den Schäden an und in den Gebäuden aus: In zwei Fällen bewegen sich diese zwischen 12 000 und 13 000 Euro.

Wieso Aalen?

Zehn Mal war der Crailsheimer Stadtteil Kreuzberg betroffen, einmal der Crailsheimer Stadtteil Roßfeld (25. September) und einmal Aalen-Wasseralfingen (4. Oktober). Wieso Aalen? An dem Tag sei er mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und habe jemanden besucht, sagt der 24-Jährige. Im Gerichtshilfebericht steht, dass der Angeklagte zu Schulzeiten gemobbt wurde. Mitschüler hätten ihn beispielsweise zwei Stationen früher im Bus aussteigen lassen und mit Handschellen im Werkraum gefesselt. Zudem wurde bei ihm eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert, da war er sechs. Gegen Schlafstörungen nimmt er Medikamente. Er arbeitete für verschiedene Zeitarbeitsfirmen, wurde mal hier und mal dort eingesetzt, zuletzt arbeitete er in einem Lager und verdiente 987 Euro netto.

Beinahe früher erwischt

Die Polizei hätte ihn beinahe schon früher erwischt. Am 7. Oktober wurde er dabei gefilmt, wie er einen mit einer Kamera präparierten Kinderwagen mitnehmen wollte. Dieses Unterfangen scheiterte, weil der Wagen mit Kabelbindern befestigt war.

Festgenommen wurde er am 22. Oktober, als er einen von der Polizei observierten Kinderwagen mitnahm und ansteckte.

„Wegen der Rauchmelder“

„Er war fast erleichtert, dass das Ganze vorbei ist“, sagt ein Polizist jetzt vor Gericht.

Zunächst habe der Angeklagte lediglich eingeräumt, diesen Wagen angezündet zu haben, dann seien es zwei weitere gewesen, dann sieben, dann alle in Crailsheim und auf Nachfrage auch den in Aalen.

Warum er einige Wagen vom Treppenhaus in den Keller hinter eine Brandschutztür schob? „Wegen der Rauchmelder“, sagte er in der polizeilichen Vernehmung, „ich dachte, die lösen aus.“

Der Prozess wird am nächsten Montag fortgesetzt, möglicherweise gibt es ein Urteil.

Es sagen noch aus: ein Brandsachverständiger und ein psychiatrischer Gutachter.

Richter Fritsch verweist derweil auf die Vorberatungen und deutet an, dass auch eine Bewährungsstrafe infrage kommen könnte. Jens Sitarek

